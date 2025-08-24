Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη – Έδινε μάχη με τον καρκίνο

 24.08.2025 - 08:19
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη – Έδινε μάχη με τον καρκίνο

Δύσκολες ώρες για τον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή Ντέμη Νικολαΐδη, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, νικημένη στη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Η 41χρονη κοπέλα νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί.

Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, είχε κάνει σπουδές στο Πολυτεχνείο, εργαζόταν σε εταιρεία ένδυσης, ενώ είχε παρουσία ως ηθοποιός στη σειρά του ANT1, «Καληνύχτα μαμά» το 1996.

Η άτυχη κοπέλα διατηρούσε σχέση με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ και της Ατλέτικο Μαδρίτης από το 2022. Οι δυο τους είχαν επιλέξει αρχικά να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη κοινή του δημόσια εμφάνιση τον Μάιο του 2023 στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Η ίδια είχε αποκαλύψει τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο του μαστού σε ανάρτησή της στις αρχές του χρόνου, ενώ ο Ντέμης Νικολαΐδης στεκόταν διαρκώς δίπλα της στη διάρκεια του αγώνα της, καθώς είχε κάνει ογκεκτομή και στη συνέχεια έλαβε θεραπείες (χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία)

Η ανάρτηση που είχε κάνει για το πρόβλημα υγείας της

Η νόσος φαινόταν να έχει αντιμετωπιστεί. Κατά πληροφορίες, οι θεραποντες ιατροί του ιδιωτικού νοσοκομείου όπου είχε υποβληθεί στη θεραπευτική αγωγή, εκτιμούσαν πως η πρόγνωση της νόσου θα ήταν καλή, με βάση τουλάχιστον τα δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους. Ωστόσο, η εξέλιξη δεν τους επιβεβαίωσε, όπως συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις ογκολογικών ασθενών.

Ο καρκίνος εμφανίστηκε επιθετικός με μεταστασεις που δεν άφηναν αισιοδοξία για την έκβαση, παρά τη γενναιότητα της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου και τα αντανακλαστικα των γιατρών που την παρακολουθούσαν.

Από τις αρχές Αυγούστου η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί δραματικά, με τη μάχη κατά του καρκίνου να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η 41χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ του Σαββάτου.

Η πάροδος του χρόνου συνιστά έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους για την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, καθώς δημιουργεί νέα τετελεσμένα και «κανονικοποιεί» παράνομες καταστάσεις.

