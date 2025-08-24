Επεισοδιακή σύλληψη στη Λάρνακα: Επιτέθηκε σε μέλη της ΥΚΑΝ ο 28χρονος – Τραυματίστηκε Αστυνομικός

Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 24.08.2025 - 08:11
Συνελήφθη χθες (23/08) το απόγευμα στη Λάρνακα, άντρας ηλικίας 28 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν οκτώ σακουλάκια που περιείχαν άσπρη σκόνη, η οποία πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, συνολικού βάρους περίπου πέντε γραμμαρίων.

Εντοπίστηκαν επίσης ποσότητα κάνναβης βάρους 15 γραμμαρίων, δέκα χάπια που πιστεύεται ότι είναι έκσταση, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έφοδος της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα: Εντόπισαν ναρκωτικά και ζυγαριά ακριβείας στο σπίτι 28χρονου

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο 28χρονος απείλησε και επιτέθηκε εναντίον μελών της ΥΚΑΝ, ρίχνοντας προς το μέρος τους διάφορα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι ένα μέλος της Υπηρεσίας.

Επίσης, επιτέθηκε με το κεφάλι του στο στήθος άλλου μέλους της ΥΚΑΝ, χωρίς ωστόσο να προκληθεί τραυματισμός.

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Η πάροδος του χρόνου συνιστά έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους για την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, καθώς δημιουργεί νέα τετελεσμένα και «κανονικοποιεί» παράνομες καταστάσεις.

