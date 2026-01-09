Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στέγαστρο «καταπλάκωσε» όχημα στη Λευκωσία - Στο σημείο Πυροσβεστική - Δείτε φωτογραφία

 09.01.2026 - 14:56

 09.01.2026 - 14:56
Στέγαστρο «καταπλάκωσε» όχημα στη Λευκωσία - Στο σημείο Πυροσβεστική - Δείτε φωτογραφία

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή της Ακρόπολης στη Λευκωσία, όταν στέγαστρο χώρου στάθμευσης κατέρρευσε και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τα όσα διακρίνονται στη φωτογραφία, το μεταλλικό στέγαστρο υποχώρησε και έπεσε επάνω στο αυτοκίνητο, εγκλωβίζοντάς το μερικώς κάτω από την κατασκευή.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν σε έλεγχο και ενέργειες για την ασφαλή απομάκρυνση του στεγάστρου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμού.

Δείτε τη φωτογραφία:

