Στέγαστρο «καταπλάκωσε» όχημα στη Λευκωσία - Στο σημείο Πυροσβεστική - Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με τα όσα διακρίνονται στη φωτογραφία, το μεταλλικό στέγαστρο υποχώρησε και έπεσε επάνω στο αυτοκίνητο, εγκλωβίζοντάς το μερικώς κάτω από την κατασκευή.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν σε έλεγχο και ενέργειες για την ασφαλή απομάκρυνση του στεγάστρου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμού.

Δείτε τη φωτογραφία: