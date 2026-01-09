Στήριξη του πρωτογενούς τομέα: Συναντήθηκε με παραγωγούς της Επ. Αμμοχώστου η Υπουργός Γεωργίας

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ το Υπουργείο Γεωργίας αναφέρει πως «στο πλαίσιο σειράς επαφών με τον πρωτογενή τομέα, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, μαζί με υπηρεσιακούς, είχε συναντήσεις με παραγωγούς της επαρχίας Αμμοχώστου».

«Ο άμεσος διάλογος στο πεδίο επιτρέπει την καταγραφή των προκλήσεων και την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών, με στόχο τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα μέσα από ουσιαστικές και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις», προσθέτει.

Σημειώνει επίσης πως οι επισκέψεις θα συνεχιστούν, «στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για ενίσχυση της κυπριακής γεωργίας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ