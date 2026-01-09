Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΧωρίς ταξί την Τρίτη η Λάρνακα – Ποιος ο λόγος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χωρίς ταξί την Τρίτη η Λάρνακα – Ποιος ο λόγος

 09.01.2026 - 15:04
Χωρίς ταξί την Τρίτη η Λάρνακα – Ποιος ο λόγος

Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν την ερχόμενη Τρίτη, 13 Ιανουαρίου οι οδηγοί ταξί στη Λάρνακα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η επαρχιακή επιτροπή της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Αστικών Ταξί (ΠΟΑΤ), κάνοντας λόγο για ζήτημα «επαγγελματικής επιβίωσης».

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από 7.00 πμ έως 11.00 πμ με τη συντεχνία να σημειώνει πως σε περίπτωση που δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες από πλευράς των αρμόδιων αρχών, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου θα ακολουθήσει 24ωρη απεργία. Σημειώνουν αν δεν δοθούν λύσεις, μετά την παρέλευση μίας εβδομάδας και συγκεκριμένα στις 28 Ιανουαρίου, θα προχωρήσουν σε απεργία επ’ αόριστον.

«Οι οδηγοί ταξί της επαρχίας Λάρνακας δηλώνουν πλέον ξεκάθαρα ότι έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο υπομονής» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Λένε πως παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις με την Αρχή Αδειών και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, «στην πράξη δεν υλοποιήθηκε απολύτως καμία ουσιαστική ενέργεια», αντιθέτως «η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ζήτημα καθαρής επαγγελματικής επιβίωσης».

Κάνουν λόγο για «ανεξέλεγκτη δράση των εφαρμογών μεταφοράς επιβατών, ιδιαίτερα στον χώρο του Αεροδρομίου Λάρνακας» και αναφέρουν πως έχουν δυο «σαφείς και αδιαπραγμάτευτες» απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, ζητούν «άμεση και πλήρη αποκοπή του σήματος και της δραστηριότητας όλων των εφαρμογών από το Αεροδρόμιο Λάρνακας εκτός της επαρχίας που είναι η Άδεια Οδικής Χρήσης (εκτός Λάρνακας) και αυστηρή και καθολική τήρηση της έδρας ταξί από όλες τις εφαρμογές, χωρίς εξαιρέσεις, παραθυράκια ή ερμηνείες κατά το δοκούν».

«Απαιτούμε την εφαρμογή του νόμου και την αποκατάσταση της νομιμότητας» λένε οι οδηγοί ταξί Λάρνακας, σημειώνοντας πως «η ευθύνη για όσα θα ακολουθήσουν θα βαραίνει αποκλειστικά όσους γνώριζαν την κατάσταση και επέλεξαν να μην πράξουν».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στέγαστρο «καταπλάκωσε» όχημα στη Λευκωσία - Στο σημείο Πυροσβεστική - Δείτε φωτογραφία
«Ο γάρος της ημέρας»: «Έκλεισε» έξοδο υπόγειου πάρκινγκ κινηματογράφου – Δείτε φωτογραφίες
Το πρόσωπο πίσω από τον σάλο: Ποια είναι η «Έμιλυ» που διέρρευσε το επίμαχο βίντεο - Δείτε φωτογραφίες
Συνδύασε ταξίδια και δουλειά: Η Emirates αναζητά μέλη πληρώματος καμπίνας στην Κύπρο - Αφορολόγητος μισθός και δωρεάν διαμονή στο Ντουμπάι
Βαρύ πένθος για τον πρόωρο θάνατο του 35χρονου Κυριάκου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Χειμερινές Εκπτώσεις 2026: Έτσι θα προστατεύστε το πορτοφόλι σας - Τι ισχύει και πώς να κάνετε έξυπνες αγορές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στήριξη του πρωτογενούς τομέα: Συναντήθηκε με παραγωγούς της Επ. Αμμοχώστου η Υπουργός Γεωργίας

 09.01.2026 - 14:58
Επόμενο άρθρο

Σε ρυθμούς… «Grande Carnaval!» η Αμμόχωστος – Αυτή θα είναι η φετινή βασίλισσα του καρναβαλιού

 09.01.2026 - 15:11
Βίκτωρας Παπαδόπουλος: «Ο ΠτΔ έχει καθαρά χέρια, εδώ σκέφτεται αν θα πάει σε ένα εστιατόριο» - Η κόντρα με ΑΚΕΛ και η απάντηση Στεφάνου

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: «Ο ΠτΔ έχει καθαρά χέρια, εδώ σκέφτεται αν θα πάει σε ένα εστιατόριο» - Η κόντρα με ΑΚΕΛ και η απάντηση Στεφάνου

Κατηγορηματική διάψευση κάθε υπαινιγμού περί διαφθοράς εκπέμπει το Προεδρικό περιβάλλον του Νίκου Χριστοδουλίδη.Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, διαβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του με απόλυτη εντιμότητα, τονίζοντας πως είναι βέβαιος ότι κατά την αποχώρησή του από το αξίωμα δεν θα υπάρξει καμία σκιά εις βάρος του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: «Ο ΠτΔ έχει καθαρά χέρια, εδώ σκέφτεται αν θα πάει σε ένα εστιατόριο» - Η κόντρα με ΑΚΕΛ και η απάντηση Στεφάνου

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: «Ο ΠτΔ έχει καθαρά χέρια, εδώ σκέφτεται αν θα πάει σε ένα εστιατόριο» - Η κόντρα με ΑΚΕΛ και η απάντηση Στεφάνου

  •  09.01.2026 - 13:14
«Ουδέν σχόλιο» από Νομική Υπηρεσία για το επίμαχο βίντεο - Σε αρχικό στάδιο οι έρευνες της Αστυνομίας

«Ουδέν σχόλιο» από Νομική Υπηρεσία για το επίμαχο βίντεο - Σε αρχικό στάδιο οι έρευνες της Αστυνομίας

  •  09.01.2026 - 13:45
Σε αρχικό στάδιο η διερεύνηση της Αστυνομίας για το επίμαχο βίντεο – «Ακριβώς τι διερευνούμε δεν είμαστε σε θέση να πούμε»

Σε αρχικό στάδιο η διερεύνηση της Αστυνομίας για το επίμαχο βίντεο – «Ακριβώς τι διερευνούμε δεν είμαστε σε θέση να πούμε»

  •  09.01.2026 - 12:43
Το πρόσωπο πίσω από τον σάλο: Ποια είναι η «Έμιλυ» που διέρρευσε το επίμαχο βίντεο - Δείτε φωτογραφίες

Το πρόσωπο πίσω από τον σάλο: Ποια είναι η «Έμιλυ» που διέρρευσε το επίμαχο βίντεο - Δείτε φωτογραφίες

  •  09.01.2026 - 12:19
Ξεκαθαρίζει η Remedica μετά τον σάλο με το βίντεο - «Καμιά δωρεά προς όφελος του Προέδρου Χριστοδουλίδη»

Ξεκαθαρίζει η Remedica μετά τον σάλο με το βίντεο - «Καμιά δωρεά προς όφελος του Προέδρου Χριστοδουλίδη»

  •  09.01.2026 - 13:56
Στέγαστρο «καταπλάκωσε» όχημα στη Λευκωσία - Στο σημείο Πυροσβεστική - Δείτε φωτογραφία

Στέγαστρο «καταπλάκωσε» όχημα στη Λευκωσία - Στο σημείο Πυροσβεστική - Δείτε φωτογραφία

  •  09.01.2026 - 14:56
Στη φυλακή για έξι χρόνια 37χρονος στη Λάρνακα – Βρέθηκαν δύο κιλά κάνναβης στο υποστατικό του

Στη φυλακή για έξι χρόνια 37χρονος στη Λάρνακα – Βρέθηκαν δύο κιλά κάνναβης στο υποστατικό του

  •  09.01.2026 - 12:50
VIDEO: Πανέμορφα κατάλευκα πλάνα από τα χιόνια - Το «έστρωσε» στο Τρόοδος

VIDEO: Πανέμορφα κατάλευκα πλάνα από τα χιόνια - Το «έστρωσε» στο Τρόοδος

  •  09.01.2026 - 11:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα