Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑνείπωτη θλίψη για τον θάνατο της Μαρίας Χαραλάμπους - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της Μαρίας Χαραλάμπους - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 09.01.2026 - 14:40
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της Μαρίας Χαραλάμπους - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη σε όσους την γνώριζαν και την αγάπησαν σκόρπισε η είδηση θανάτου της Μαρίας Χαραλάμπους, από Μόρφου και τέως κάτοικο Πλατύ Αγλαντζιάς.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, ώρα 13:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 12:30

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Αγλαντζιάς

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την Αροδαφνούσα και για τον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑΦ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στέγαστρο «καταπλάκωσε» όχημα στη Λευκωσία - Στο σημείο Πυροσβεστική - Δείτε φωτογραφία
«Ο γάρος της ημέρας»: «Έκλεισε» έξοδο υπόγειου πάρκινγκ κινηματογράφου – Δείτε φωτογραφίες
Το πρόσωπο πίσω από τον σάλο: Ποια είναι η «Έμιλυ» που διέρρευσε το επίμαχο βίντεο - Δείτε φωτογραφίες
Συνδύασε ταξίδια και δουλειά: Η Emirates αναζητά μέλη πληρώματος καμπίνας στην Κύπρο - Αφορολόγητος μισθός και δωρεάν διαμονή στο Ντουμπάι
Βαρύ πένθος για τον πρόωρο θάνατο του 35χρονου Κυριάκου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Χειμερινές Εκπτώσεις 2026: Έτσι θα προστατεύστε το πορτοφόλι σας - Τι ισχύει και πώς να κάνετε έξυπνες αγορές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επιτάχυνση για την αφαλάτωση στα Κούκλια: Στόχος τα 25.000 κυβικά ημερησίως έως το καλοκαίρι

 09.01.2026 - 14:32
Επόμενο άρθρο

Στέγαστρο «καταπλάκωσε» όχημα στη Λευκωσία - Στο σημείο Πυροσβεστική - Δείτε φωτογραφία

 09.01.2026 - 14:56
Βίκτωρας Παπαδόπουλος: «Ο ΠτΔ έχει καθαρά χέρια, εδώ σκέφτεται αν θα πάει σε ένα εστιατόριο» - Η κόντρα με ΑΚΕΛ και η απάντηση Στεφάνου

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: «Ο ΠτΔ έχει καθαρά χέρια, εδώ σκέφτεται αν θα πάει σε ένα εστιατόριο» - Η κόντρα με ΑΚΕΛ και η απάντηση Στεφάνου

Κατηγορηματική διάψευση κάθε υπαινιγμού περί διαφθοράς εκπέμπει το Προεδρικό περιβάλλον του Νίκου Χριστοδουλίδη.Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, διαβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του με απόλυτη εντιμότητα, τονίζοντας πως είναι βέβαιος ότι κατά την αποχώρησή του από το αξίωμα δεν θα υπάρξει καμία σκιά εις βάρος του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: «Ο ΠτΔ έχει καθαρά χέρια, εδώ σκέφτεται αν θα πάει σε ένα εστιατόριο» - Η κόντρα με ΑΚΕΛ και η απάντηση Στεφάνου

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: «Ο ΠτΔ έχει καθαρά χέρια, εδώ σκέφτεται αν θα πάει σε ένα εστιατόριο» - Η κόντρα με ΑΚΕΛ και η απάντηση Στεφάνου

  •  09.01.2026 - 13:14
«Ουδέν σχόλιο» από Νομική Υπηρεσία για το επίμαχο βίντεο - Σε αρχικό στάδιο οι έρευνες της Αστυνομίας

«Ουδέν σχόλιο» από Νομική Υπηρεσία για το επίμαχο βίντεο - Σε αρχικό στάδιο οι έρευνες της Αστυνομίας

  •  09.01.2026 - 13:45
Σε αρχικό στάδιο η διερεύνηση της Αστυνομίας για το επίμαχο βίντεο – «Ακριβώς τι διερευνούμε δεν είμαστε σε θέση να πούμε»

Σε αρχικό στάδιο η διερεύνηση της Αστυνομίας για το επίμαχο βίντεο – «Ακριβώς τι διερευνούμε δεν είμαστε σε θέση να πούμε»

  •  09.01.2026 - 12:43
Το πρόσωπο πίσω από τον σάλο: Ποια είναι η «Έμιλυ» που διέρρευσε το επίμαχο βίντεο - Δείτε φωτογραφίες

Το πρόσωπο πίσω από τον σάλο: Ποια είναι η «Έμιλυ» που διέρρευσε το επίμαχο βίντεο - Δείτε φωτογραφίες

  •  09.01.2026 - 12:19
Ξεκαθαρίζει η Remedica μετά τον σάλο με το βίντεο - «Καμιά δωρεά προς όφελος του Προέδρου Χριστοδουλίδη»

Ξεκαθαρίζει η Remedica μετά τον σάλο με το βίντεο - «Καμιά δωρεά προς όφελος του Προέδρου Χριστοδουλίδη»

  •  09.01.2026 - 13:56
Στέγαστρο «καταπλάκωσε» όχημα στη Λευκωσία - Στο σημείο Πυροσβεστική - Δείτε φωτογραφία

Στέγαστρο «καταπλάκωσε» όχημα στη Λευκωσία - Στο σημείο Πυροσβεστική - Δείτε φωτογραφία

  •  09.01.2026 - 14:56
Στη φυλακή για έξι χρόνια 37χρονος στη Λάρνακα – Βρέθηκαν δύο κιλά κάνναβης στο υποστατικό του

Στη φυλακή για έξι χρόνια 37χρονος στη Λάρνακα – Βρέθηκαν δύο κιλά κάνναβης στο υποστατικό του

  •  09.01.2026 - 12:50
VIDEO: Πανέμορφα κατάλευκα πλάνα από τα χιόνια - Το «έστρωσε» στο Τρόοδος

VIDEO: Πανέμορφα κατάλευκα πλάνα από τα χιόνια - Το «έστρωσε» στο Τρόοδος

  •  09.01.2026 - 11:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα