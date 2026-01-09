Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της Μαρίας Χαραλάμπους - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, ώρα 13:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 12:30

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Αγλαντζιάς

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την Αροδαφνούσα και για τον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑΦ.