Συγκλονίζει η κόρη της 36χρονης στον Βόλο: Για μένα πέθανε κι αυτός, λέει για τον πατέρα της - Θα τον συναντήσω για να του πω «ντροπή»

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου, θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω "ντροπή"» ανέφερε συντετριμμένη, μιλώντας στο taxydromos.gr.

Η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, περιέγραψε ότι πλέον νιώθει πως έχασε και τους δύο γονείς της, καθώς, όπως τόνισε, «την έχασα, έφυγε από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου».

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση, η νεαρή κοπέλα δήλωσε ότι από εδώ και πέρα θα αναλάβει τον ρόλο και της μητέρας και του πατέρα για τα μικρότερα αδέλφια της: «Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας».

Και πρόσθεσε: «Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της, μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη ζηλεύανε, τη θαυμάζανε. Τώρα αυτός μας κατέστρεψε».

Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο

Νωρίτερα χθες, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν φωτογραφίες που δείχνουν τη στιγμή της σύλληψης του 40χρονου δράστη. Στις εικόνες διακρίνονται αστυνομικοί να τον ακινητοποιούν.

Ο συζυγοκτόνος, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής (22/8) σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους, εντοπίστηκε τελικά στην οδό Ευριπίδου, μόλις 200 μέτρα από το σπίτι του εγκλήματος. Κρυβόταν σε ένα οικόπεδο, φορώντας ρούχα που είχε βρει σε κάδο, χωρίς να έχει στην κατοχή του κινητό ή άλλα αντικείμενα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη σύλληψή του:

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα πρώτα του λόγια κατά τη σύλληψη εμφανίστηκε αμετανόητος, ισχυριζόμενος στους αστυνομικούς πως «με απατούσε η γυναίκα μου». Ο 40χρονος κρατείται και την Κυριακή (24/8) αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.