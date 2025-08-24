Ecommbx
Ρωσία: Πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Κουρσκ – Καταρρίφθηκε ουκρανικό drone
ΔΙΕΘΝΗ

 24.08.2025 - 07:39
Πυρκαγιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου του Κουρσκ, σύμφωνα με την ρωσική τηλεοπτική εταιρεία REN TV, η οποία επικαλείται την υπηρεσία Τύπου του εργοστασίου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε μια μονάδα μετασχηματιστή που δεν αποτελεί μέρος του πυρηνικού τμήματος της εγκατάστασης, ανέφερε το REN TV στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Δεν υπήρχαν απειλές για την ασφάλεια των ανθρώπων ή του σταθμού.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, oυκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) καταρρίφθηκε, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά σε μετασχηματιστή ιδιοκατανάλωσης.

«Στις 24 Αυγούστου και ώρα 00:26 (ώρα Μόσχας), κοντά στον Πυρηνικό Σταθμό του Κουρσκ, από τη δράση της αντιαεροπορικής άμυνας καταρρίφθηκε επιθετικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Κατά την πτώση, το drone εξερράγη, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά ο μετασχηματιστής ιδιοκατανάλωσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το γραφείο Τύπου διαβεβαίωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, όμως λόγω της επίθεσης ο αντιδραστήρας υπ’ αριθμόν 3 της εγκατάστασης μείωσε την παραγωγή στο 50% της δυναμικότητας.

Τα επίπεδα ραδιενέργειας στην εγκατάσταση και στον περιβάλλοντα χώρο δεν ξεπέρασαν ποτέ τα φυσιολογικά όρια, σημείωσε το γραφείο Τύπου.

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από πλευράς Ουκρανίας ως αυτό το στάδιο. Το Κίεβο λέει πως τα πλήγματά του στη Ρωσία διεξάγονται σε ανταπόδοση για τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική επικράτεια και σκοπό έχουν την καταστροφή υποδομών που κρίνει ότι είναι απαραίτητες για τον πόλεμο που εξαπέλυσε η Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2022.

Η τοπική εστία φωτιάς κατασβέστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές μονάδες.

Η πάροδος του χρόνου συνιστά έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους για την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, καθώς δημιουργεί νέα τετελεσμένα και «κανονικοποιεί» παράνομες καταστάσεις.

