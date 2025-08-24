Τα «διαμάντια» της Κύπρου: Ιδού οι πιο όμορφες παραλίες του νησιού μας - Δείτε φωτογραφίες

Προορισμός για μικρούς και μεγάλους, οι παρακάτω πανέμορφες παραλίες είναι ιδανικές για να απολαύσετε υπέροχες βουτιές και να ξεφύγετε από την καθημερινότητα, ειδικά με τον αφόρητο καύσωνα που «μαστίζει» την Κύπρο τον τελευταίο καιρό.

Οι δέκα πιο όμορφες παραλίες της Κύπρου

Μετά από έρευνα που πραγματοποίησε το ThemaOnline, αυτές είναι οι δέκα πιο όμορφες παραλίες της Κύπρου:

1/ Νησί (Nissi Beach) στην Αγία Νάπα

Αποτελεί ίσως την διασημότερη παραλία και χαρακτηρίζεται από την χρυσαφιά αμμουδιά της. Η παραλία απλώνεται σε ένα φυσικό απάνεμο κόλπο με ρηχά και καθαρά νερά.

2/ Παραλία της Συκιάς (Fig Tree Bay) στον Πρωταρά

Το Fig Tree Bay με τις χρυσαφιές αμμουδιές και τα καθαρά διαμαντένια ρηχά νερά του αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες ντόπιους και ξένους τουρίστες κατά τους μήνες του καλοκαιριού.

3/ Παραλία Μακρόνησος (Makronissos Beach) στην Αγία Νάπα

Μια από τις πιο εμβληματικές παραλίες της Κύπρου, η Παραλία Μακρόνησος είναι γνωστή για τη χρυσή, λεπτή άμμο της και τα καταγάλανα, τιρκουάζ νερά της.

4/ Κόννος (Konnos Bay) στην Αγία Νάπα

Η Παραλία του Κόννου, είναι ένας κόλπος με χρυσαφιές αμμουδιές και κρυστάλλινα καταγάλανα νερά, που την κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο γραφικές παραλίες του νησιού.

5/ Λάντα (Landa Beach) στην Αγία Νάπα

Η Παραλία Λάντα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής τόσο στους ντόπιους και όσο και στους τουρίστες, χάρη στα πεντακάθαρα και καταγάλανα νερά της, αλλά και τη χρυσή όψη της.

6/ Kόλπος των Κοραλλιών (Coral Bay) στην Πάφο

Μία από τις ομορφότερες ακτές της Κύπρου, η αμμουδιά στον Kόλπο των Κοραλλιών είναι ολόχρυση και τα καθαρά νερά της είναι ήρεμα και ρηχά, καθιστώντας την δημοφιλή επιλογή για όλους.

7/ Λατσί (Latsi Beach) στην Πάφο

Αυτή η παραλία συνδυάζει θάλασσα και βουνό, γεγονός που δημιουργεί μια πολύ γραφική τοποθεσία. Είναι καλυμμένη με βότσαλα ενώ τα κρυστάλλινα νερά της ξεχωρίζουν.

8/ Green Bay στον Πρωταρά

Η παραλία Green Bay είναι ένα κρυφό κόσμημα, γνωστό για τη γραφική θάλασσα και τα κρυστάλλινα νερά του ενώ είναι ιδανικό για όσους ενδιαφέρονται για καταδύσεις.

9/ Παραλία Μακένζυ (Mackenzie Beach) στη Λάρνακα

Ένα από τα πιο καυτά σημεία του νησιού, η δημοφιλής Παραλία Μακένζι, έχει ψιλή άμμο διαφορετικών αποχρώσεων του καφέ και του μπεζ, ήρεμα, καθαρά και ρηχά νερά καθώς και πολλή πράσινο.

10/ Παραλία Lady's Mile (Lady's Mile Beach) στη Λεμεσό

Η παραλία Lady's Mile φημίζεται για τη σκούρα γκρι άμμο και τα πεντακάθαρα και ήρεμα νερά της, με τα πιο ρηχά νερά να βρίσκονται στο νότιο άκρο της παραλίας - όπου η σκούρα γκρι άμμος μετατρέπεται σε ένα χρυσό και καφέ χρώμα. Μπορεί να βρει κανείς κοχύλια κατά μήκος της παραλίας.