Ανασχηματισμός πριν τη Νέα Υόρκη; Ο Πρόεδρος κρατά κλειστά τα χαρτιά του - Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Αν και ο ίδιος κρατάει κλειστά τα χαρτιά του, όλα δείχνουν ότι επίκεινται αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με στόχο ένα φρεσκάρισμα που θα ενισχύσει την εικόνα της κυβέρνησης και θα την προετοιμάσει για την απαιτητική περίοδο που ακολουθεί.

Η φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό ανέτρεψε εν μέρει τον αρχικό σχεδιασμό, με τον Πρόεδρο να μην επιθυμεί να φανεί ότι κινείται υπό το βάρος των αντιδράσεων, αλλά η συζήτηση για το νέο σχήμα παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να κορυφωθεί πριν το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι δεν θα πρόκειται για ριζική ανατροπή, αλλά για μερική αλλαγή προσώπων, με έμφαση στην αντικατάσταση υπουργών που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα ή δημιούργησαν επικοινωνιακά προβλήματα.

Ο Χριστοδουλίδης θέλει μια πιο αποτελεσματική ομάδα που θα μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στη διαχείριση του προϋπολογισμού όσο και στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, με φόντο την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026. Παράλληλα, πέρα από το Υπουργικό, ανοιχτό παραμένει και το κεφάλαιο των διορισμών νέων Επιτρόπων, που θα αποτελέσουν μέρος των συνολικών πολιτικών του επιλογών.