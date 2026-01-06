Στοιχηματιστής έβγαλε 436.000 δολάρια, ποντάροντας στη σύλληψη Μαδούρο: Υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση, πώς εμπλέκεται το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύμφωνα με στοιχεία από την πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket, ένας ανώνυμος χρήστης φέρεται να κέρδισε περισσότερα από 436.000 δολάρια, έχοντας ποντάρει περίπου 32.500 δολάρια στο ενδεχόμενο ο Μαδούρο να χάσει την εξουσία έως τα τέλη Ιανουαρίου. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός είχε δημιουργηθεί μόλις τον προηγούμενο μήνα και είχε τοποθετηθεί αποκλειστικά σε αγορές που αφορούσαν τη Βενεζουέλα.



Τα δεδομένα δείχνουν ότι την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου οι πιθανότητες αποχώρησης του Μαδούρο διαμορφώνονταν μόλις στο 6,5%. Ωστόσο, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα εκτοξεύθηκαν στο 11%, για να αυξηθούν ακόμα περισσότερο τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, λίγο πριν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει μέσω Truth Social ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας είχε τεθεί υπό αμερικανική κράτηση.

Η ταυτότητα του παίκτη παραμένει άγνωστη, καθώς ο λογαριασμός εμφανίζεται μόνο με έναν κωδικό blockchain. Η Polymarket δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει δημόσια την υπόθεση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης Better Markets, Ντένις Κέλεχερ, χαρακτήρισε το στοίχημα «ύποπτο», τονίζοντας ότι «φέρει όλα τα χαρακτηριστικά συναλλαγής που βασίζεται σε εσωτερικές πληροφορίες». Παράλληλα, και άλλοι χρήστες της πλατφόρμας φέρονται να αποκόμισαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια από αντίστοιχα στοιχήματα.

Το θέμα φαίνεται ήδη να απασχολεί και το αμερικανικό Κογκρέσο. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρίτσι Τόρες κατέθεσε νομοσχέδιο που στοχεύει στην απαγόρευση συμμετοχής κυβερνητικών υπαλλήλων σε αγορές προβλέψεων, εφόσον διαθέτουν «ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες» σχετικές με το αντικείμενο του στοιχήματος.

Οι αγορές προβλέψεων γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια μεγάλη άνθηση στις ΗΠΑ, επιτρέποντας στοιχηματισμό σε πολιτικά και οικονομικά γεγονότα. Αν και η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών είναι αυστηρά παράνομη στις χρηματιστηριακές αγορές, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις πλατφόρμες προβλέψεων παραμένει πιο χαλαρό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ διατηρεί συμβουλευτικό ρόλο τόσο στην Polymarket όσο και στην Kalshi, γεγονός που ενισχύει το πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση.

Εκπρόσωπος της Kalshi, πάντως, ξεκαθάρισε ότι η πλατφόρμα «απαγορεύει ρητά κάθε μορφή συναλλαγής με χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής κυβερνητικών στελεχών σε αγορές που σχετίζονται με κρατικές δραστηριότητες».

Πηγή: protothema.gr