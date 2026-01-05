Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Φυτιρής: Επισκέψεις στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Πάφου και Λεμεσόυ - Ενημερώθηκε για το επιχειρησιακό έργο

 05.01.2026 - 19:38
Επισκέψεις στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Πάφου και Λεμεσού, καθώς και στη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, στο πλαίσιο σειράς επισκέψεων που έχει ξεκινήσει σε Αστυνομικές Διευθύνσεις, Τμήματα και Μονάδες της Αστυνομίας σε παγκύπρια βάση.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, ο Υπουργός είχε συναντήσεις με τη Διοίκηση και τα μέλη της Αστυνομίας, κατά τις οποίες ενημερώθηκε αναλυτικά για το επιχειρησιακό έργο που επιτελείται, τις ιδιαιτερότητες κάθε Υπηρεσίας, καθώς και για τα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μέλη της Αστυνομίας στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της άμεσης επικοινωνίας και του ουσιαστικού διαλόγου με τα μέλη της πρώτης γραμμής. Όπως τονίστηκε, η καταγραφή προβλημάτων, αναγκών και εισηγήσεων απευθείας από τη βάση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας.

Κατά τις επαφές του με τα μέλη της Αστυνομίας, ο Υπουργός υπογράμμισε για ακόμη μία φορά ότι η Αστυνομία αποτελεί το βασικό ανάχωμα της κοινωνίας απέναντι στην εγκληματικότητα και την ανασφάλεια. Τόνισε ότι η αποστολή αυτή μπορεί να επιτελεστεί μόνο μέσα από ενότητα, συνοχή και κοινή κατεύθυνση, επισημαίνοντας ότι η δύναμη της Αστυνομίας βρίσκεται στους αστυνομικούς της πρώτης γραμμής και στη συλλογική τους προσπάθεια.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα προβλήματα δεν επιλύονται με φωνές ούτε με δημόσιες αντιπαραθέσεις, αλλά μέσα από θεσμικό διάλογο, ψυχραιμία, συνεργασία και σεβασμό στους θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό, δήλωσε ότι έχει ανοίξει απευθείας γραμμή επικοινωνίας με τα μέλη της Αστυνομίας, η οποία θα παραμείνει ανοικτή και ενεργή, ενώ η επαφή με τη βάση θα είναι συνεχής και συχνή.

Ο κ. Φυτιρής επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα της Πολιτείας παραμένει η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και η καλλιέργεια αισθήματος εμπιστοσύνης προς την Αστυνομία. Τόνισε τη σημασία της στοχευμένης και προληπτικής αστυνόμευσης, της αυξημένης και εμφανής παρουσίας της Αστυνομίας σε κρίσιμους χώρους, καθώς και της έγκαιρης και συντονισμένης παρέμβασης όπου απαιτείται.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει το δύσκολο και απαιτητικό έργο των μελών της Αστυνομίας και θα συνεχίσει να τα στηρίζει έμπρακτα, με στόχο την εμπέδωση της νομιμότητας, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικότητας.

Οι επισκέψεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε Αστυνομικές Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Μονάδες της Αστυνομίας θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιωτης

