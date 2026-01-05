«Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, είμαι αθώος και έντιμος» δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο του Μανχάταν

Κυπριακή Προεδρία 2026: Επαφές ΠτΔ με Κόστα και Ζελένσκι ενόψει της Τελετής Έναρξης
Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιωτης
Ο Μαδούρο δήλωσε ενώπιον του δικαστή ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ιδού το κατηγορητήριο κατά του Νικολάς Μαδούρο της γυναίκας και του γιού του
«Εντελώς αθώα» δήλωσε και η σύζυγος του, Σίλια Φλόρες
Ο 92χρονος ανώτερος ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης, Άλβιν Κ. Χέλερστάιν διάβασε τα δικαιώματα και των δύο.
Δείτε live μετάδοση έξω από το κτήριο των δικαστηρίων της Νέας Υόρκης:
Ο Χέλερσταϊν θέτει ένα ερώτημα που υπό κανονικές συνθήκες θα θεωρούνταν τυπικό, διαδικαστικό: την ημερομηνία και την ώρα της σύλληψης.
Ο εισαγγελέας απαντά ότι οι κατηγορούμενοι τέθηκαν υπό την κράτηση των διωκτικών αρχών στις 11:30 το πρωί, στις 3 Ιανουαρίου. Δεν κάνει καμία αναφορά στη στρατιωτική επιχείρηση σε ξένο έδαφος που οδήγησε στη σύλληψή τους.
Ο δικαστής ενημερώνει τον Νικολάς Μαδούρο και την Σίλια Φλόρες ότι έχουν το δικαίωμα να συμβουλευτούν τους προξενικούς τους υπαλλήλους και τους ρωτά αν κατανοούν τη δήλωσή του.
«Ναι, την κατανοούμε και θα θέλαμε να πραγματοποιηθεί μια προξενική επίσκεψη», απαντά ο Μαδούρο.
Ο δικαστής επιβεβαιώνει ότι θα γίνει η απαραίτητη ρύθμιση.
Η σύζυγος του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες δήλωσε επίσης στο δικαστήριο ότι δεν είναι ένοχη.
«Αθώα, εντελώς αθώα», είπε η Φλόρες στα ισπανικά όταν ρωτήθηκε από τον δικαστή Χέλερσταϊν.
Αφού άκουσε μια περίληψη των κατηγορητηρίων εναντίον του, ο ανατραπείς ηγέτης της Βενεζουέλας, Μαδούρο δήλωσε αθώος στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.
«Δεν είμαι ένοχος», είπε ο Μαδούρο όταν ο δικαστής Χέλερσταϊν τον ρώτησε τι θέλει να δηλώσει.
«Είμαι έντιμος άνθρωπος. Είμαι ακόμα ο πρόεδρος της χώρας μου», πρόσθεσε ο Μαδούρο.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις