Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤι θα συμβεί αν κόψουμε απότομα το αλκοόλ; Ένας γιατρός προειδοποιεί για τους κινδύνους
ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί αν κόψουμε απότομα το αλκοόλ; Ένας γιατρός προειδοποιεί για τους κινδύνους

 05.01.2026 - 18:47
Τι θα συμβεί αν κόψουμε απότομα το αλκοόλ; Ένας γιατρός προειδοποιεί για τους κινδύνους

Για χιλιάδες ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ, η ξαφνική διακοπή της κατανάλωσης, όπως συμβαίνει συχνά τον Ιανουάριο, δεν είναι πάντα ακίνδυνη. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αποχή χωρίς ιατρική καθοδήγηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα στέρησης.

Σχεδόν 600.000 άνθρωποι στη Βρετανία, δηλαδή περίπου ένας στους δέκα, θεωρείται ότι έχουν εξάρτηση από το αλκοόλ. Μετά την περίοδο των γιορτών, κατά την οποία πολλοί καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες ποτού, αρκετοί επιλέγουν τον λεγόμενο Dry January, απέχοντας από το αλκοόλ για έναν μήνα.

Αν και από γενική άποψη η μείωση ή η διακοπή του αλκοόλ έχει οφέλη για την υγεία, οι γιατροί επισημαίνουν ότι για όσους είναι αλκοολικά εξαρτημένοι, η απότομη διακοπή μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο στέρησης, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις είναι επικίνδυνο.

Ο γιατρός Andrew Kim, μιλώντας στο κανάλι του στο YouTube, εξηγεί ότι περίπου οι μισοί από όσους έχουν εξάρτηση από το αλκοόλ θα εμφανίσουν κάποια μορφή στερητικών συμπτωμάτων. Αυτά μπορεί να ξεκινήσουν πολύ γρήγορα, από έξι έως 24 ώρες μετά το τελευταίο ποτό.

Ήπια και μέτρια συμπτώματα

Στις πιο ήπιες περιπτώσεις – που αφορούν την πλειονότητα – τα συμπτώματα περιλαμβάνουν τρέμουλο, ευερεθιστότητα, πονοκεφάλους και διαταραχές ύπνου. Σε πιο μέτριο επίπεδο, μπορεί να εμφανιστούν ταχυκαρδίες, αίσθημα ότι η καρδιά «χάνει χτύπους» ή απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Παράλληλα, ορισμένοι εμφανίζουν ναυτία ή έμετους. Τα συμπτώματα αυτά συνήθως υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, όμως, όπως εξηγεί ο γιατρός, μπορούν να οδηγήσουν σε έναν φαύλο κύκλο. Πολλοί επιστρέφουν στο αλκοόλ επειδή παρατηρούν ότι τα συμπτώματα μειώνονται μόλις ξαναρχίσουν να πίνουν.

Σοβαρά συμπτώματα στέρησης

Σε περίπου έναν στους πέντε ανθρώπους που περνούν στέρηση από το αλκοόλ, τα συμπτώματα μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρά. Ένα από αυτά είναι η αλκοολική ψευδαισθησία, η οποία εμφανίζεται συνήθως 12 έως 24 ώρες μετά τη διακοπή και μπορεί να διαρκέσει από λίγες ημέρες έως και μία εβδομάδα.

Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει οπτικές ψευδαισθήσεις (όπως σκιές, πρόσωπα, ζώα ή έντομα που δεν υπάρχουν), ακουστικές ψευδαισθήσεις (φωνές ή ήχους που δεν ακούνε οι άλλοι), καθώς και την αίσθηση ότι κάτι «σέρνεται» πάνω στο δέρμα. «Είναι μια εξαιρετικά αγχωτική και τρομακτική εμπειρία», τονίζει ο γιατρός, σημειώνοντας ότι συχνά και το περιβάλλον του ασθενούς δυσκολεύεται να καταλάβει τι συμβαίνει.

Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι και οι επιληπτικές κρίσεις λόγω στέρησης, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν από έξι έως 72 ώρες μετά το τελευταίο ποτό και αφορούν 10% έως 30% όσων περνούν στερητικό σύνδρομο. Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, το άτομο μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του, να πέσει στο έδαφος, να παρουσιάσει σπασμούς, να χάσει τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης ή να δαγκώσει τη γλώσσα του. Ο γιατρός υπογραμμίζει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια.

Τι συνιστούν οι ειδικοί

Το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS) συστήνει ότι όσοι είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ και δυσκολεύονται να λειτουργήσουν χωρίς αυτό, δεν θα πρέπει να το διακόπτουν απότομα χωρίς ιατρική καθοδήγηση. Σε αρκετές περιπτώσεις, η σταδιακή μείωση ή η φαρμακευτική υποστήριξη είναι απαραίτητες για να αποφευχθούν επικίνδυνες επιπλοκές.

Το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές: η αποχή από το αλκοόλ μπορεί να είναι ωφέλιμη, αλλά για όσους έχουν εξάρτηση, πρέπει να γίνεται με ασφάλεια και υπό ιατρική επίβλεψη.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία: 32χρονη σκότωσε τους δύο γιους της και την 88χρονη γιαγιά της
Θάνατος 78χρονου: Αναμένεται να δώσουν απαντήσεις οι αναλύσεις στο νερό - Ποια η κατάσταση της υγείας των άλλων 4 ατόμων
Τραγικό: Άλογο εντοπίστηκε υποσιτισμένο και σε άθλια κατάσταση - Διερευνά η Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες
Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Δημητρίου - Η παράκληση της οικογένειάς του - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή: Αυτός καταζητείται για εμπρησμό αυτοκινήτου και απειλές - Δείτε φωτογραφία του
VIDEO: 18χρονη άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans και έβγαλε... 3,4 εκατ. δολάρια σε 24 ώρες - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιδού το κατηγορητήριο κατά του Νικολάς Μαδούρο της γυναίκας και του γιού του

 05.01.2026 - 18:33
Επόμενο άρθρο

«Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, είμαι αθώος και έντιμος» δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο του Μανχάταν

 05.01.2026 - 19:09
Κυπριακή Προεδρία 2026: Επαφές ΠτΔ με Κόστα και Ζελένσκι ενόψει της Τελετής Έναρξης

Κυπριακή Προεδρία 2026: Επαφές ΠτΔ με Κόστα και Ζελένσκι ενόψει της Τελετής Έναρξης

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιωτης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακή Προεδρία 2026: Επαφές ΠτΔ με Κόστα και Ζελένσκι ενόψει της Τελετής Έναρξης

Κυπριακή Προεδρία 2026: Επαφές ΠτΔ με Κόστα και Ζελένσκι ενόψει της Τελετής Έναρξης

  •  05.01.2026 - 17:07
Διεκόπη για τις 17 Μαρτίου η δίκη του Νικολά Μαδούρο - Μισή ώρα κράτησε η απαγγελία των κατηγοριών

Διεκόπη για τις 17 Μαρτίου η δίκη του Νικολά Μαδούρο - Μισή ώρα κράτησε η απαγγελία των κατηγοριών

  •  05.01.2026 - 19:48
ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Υπό διερεύνηση η νέα πρόκληση στη νεκρή ζώνη - «Ηρεμη κατάσταση»

ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Υπό διερεύνηση η νέα πρόκληση στη νεκρή ζώνη - «Ηρεμη κατάσταση»

  •  05.01.2026 - 16:02
Έρχιουρμαν: «Αντι-τουρκικός άξονας» οι συνεργασίες Κύπρου με Ελλάδα και Ισραήλ

Έρχιουρμαν: «Αντι-τουρκικός άξονας» οι συνεργασίες Κύπρου με Ελλάδα και Ισραήλ

  •  05.01.2026 - 15:30
Το τεκμήριο της αθλιότητας

Το τεκμήριο της αθλιότητας

  •  05.01.2026 - 20:10
Θεοφάνεια: Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

Θεοφάνεια: Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

  •  05.01.2026 - 13:18
Φορτηγό βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε κοίτη ποταμού - Δείτε φωτογραφία

Φορτηγό βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε κοίτη ποταμού - Δείτε φωτογραφία

  •  05.01.2026 - 18:16
Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί και οι 116 τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί και οι 116 τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

  •  05.01.2026 - 17:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα