Τι θα συμβεί αν κόψουμε απότομα το αλκοόλ; Ένας γιατρός προειδοποιεί για τους κινδύνους

Σχεδόν 600.000 άνθρωποι στη Βρετανία, δηλαδή περίπου ένας στους δέκα, θεωρείται ότι έχουν εξάρτηση από το αλκοόλ. Μετά την περίοδο των γιορτών, κατά την οποία πολλοί καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες ποτού, αρκετοί επιλέγουν τον λεγόμενο Dry January, απέχοντας από το αλκοόλ για έναν μήνα.

Αν και από γενική άποψη η μείωση ή η διακοπή του αλκοόλ έχει οφέλη για την υγεία, οι γιατροί επισημαίνουν ότι για όσους είναι αλκοολικά εξαρτημένοι, η απότομη διακοπή μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο στέρησης, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις είναι επικίνδυνο.

Ο γιατρός Andrew Kim, μιλώντας στο κανάλι του στο YouTube, εξηγεί ότι περίπου οι μισοί από όσους έχουν εξάρτηση από το αλκοόλ θα εμφανίσουν κάποια μορφή στερητικών συμπτωμάτων. Αυτά μπορεί να ξεκινήσουν πολύ γρήγορα, από έξι έως 24 ώρες μετά το τελευταίο ποτό.

Ήπια και μέτρια συμπτώματα

Στις πιο ήπιες περιπτώσεις – που αφορούν την πλειονότητα – τα συμπτώματα περιλαμβάνουν τρέμουλο, ευερεθιστότητα, πονοκεφάλους και διαταραχές ύπνου. Σε πιο μέτριο επίπεδο, μπορεί να εμφανιστούν ταχυκαρδίες, αίσθημα ότι η καρδιά «χάνει χτύπους» ή απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Παράλληλα, ορισμένοι εμφανίζουν ναυτία ή έμετους. Τα συμπτώματα αυτά συνήθως υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, όμως, όπως εξηγεί ο γιατρός, μπορούν να οδηγήσουν σε έναν φαύλο κύκλο. Πολλοί επιστρέφουν στο αλκοόλ επειδή παρατηρούν ότι τα συμπτώματα μειώνονται μόλις ξαναρχίσουν να πίνουν.

Σοβαρά συμπτώματα στέρησης

Σε περίπου έναν στους πέντε ανθρώπους που περνούν στέρηση από το αλκοόλ, τα συμπτώματα μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρά. Ένα από αυτά είναι η αλκοολική ψευδαισθησία, η οποία εμφανίζεται συνήθως 12 έως 24 ώρες μετά τη διακοπή και μπορεί να διαρκέσει από λίγες ημέρες έως και μία εβδομάδα.

Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει οπτικές ψευδαισθήσεις (όπως σκιές, πρόσωπα, ζώα ή έντομα που δεν υπάρχουν), ακουστικές ψευδαισθήσεις (φωνές ή ήχους που δεν ακούνε οι άλλοι), καθώς και την αίσθηση ότι κάτι «σέρνεται» πάνω στο δέρμα. «Είναι μια εξαιρετικά αγχωτική και τρομακτική εμπειρία», τονίζει ο γιατρός, σημειώνοντας ότι συχνά και το περιβάλλον του ασθενούς δυσκολεύεται να καταλάβει τι συμβαίνει.

Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι και οι επιληπτικές κρίσεις λόγω στέρησης, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν από έξι έως 72 ώρες μετά το τελευταίο ποτό και αφορούν 10% έως 30% όσων περνούν στερητικό σύνδρομο. Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, το άτομο μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του, να πέσει στο έδαφος, να παρουσιάσει σπασμούς, να χάσει τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης ή να δαγκώσει τη γλώσσα του. Ο γιατρός υπογραμμίζει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια.

Τι συνιστούν οι ειδικοί

Το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS) συστήνει ότι όσοι είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ και δυσκολεύονται να λειτουργήσουν χωρίς αυτό, δεν θα πρέπει να το διακόπτουν απότομα χωρίς ιατρική καθοδήγηση. Σε αρκετές περιπτώσεις, η σταδιακή μείωση ή η φαρμακευτική υποστήριξη είναι απαραίτητες για να αποφευχθούν επικίνδυνες επιπλοκές.

Το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές: η αποχή από το αλκοόλ μπορεί να είναι ωφέλιμη, αλλά για όσους έχουν εξάρτηση, πρέπει να γίνεται με ασφάλεια και υπό ιατρική επίβλεψη.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr