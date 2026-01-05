Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ιδού το κατηγορητήριο κατά του Νικολάς Μαδούρο της γυναίκας και του γιού του

 05.01.2026 - 18:33
Ιδού το κατηγορητήριο κατά του Νικολάς Μαδούρο της γυναίκας και του γιού του

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το Σάββατο μια νέα κατηγορία εναντίον του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, της συζύγου του Σίλια Φλόρες και του γιού του Νικολάς Μαδούρο Γκουέρα και άλλους αξιωματούχους της Βενεζουέλας.

Στην κατηγορία, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης ισχυρίζονται ότι «για πάνω από 25 χρόνια, οι ηγέτες της Βενεζουέλας έχουν καταχραστεί τις θέσεις δημόσιας εμπιστοσύνης τους και έχουν διαφθείρει κάποτε νόμιμους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Μαδούρο βρισκόταν «στην πρώτη γραμμή αυτής της διαφθοράς», αναφέρει το κατηγορητήριο σύμφωνα με το CNNi και χρησιμοποίησε «την παράνομα αποκτηθείσα εξουσία του και τους θεσμούς που διαφθάρισε για να μεταφέρει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο, σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις, παρείχε διπλωματικά διαβατήρια της Βενεζουέλας σε εμπόρους ναρκωτικών, παρείχε διπλωματική κάλυψη σε αεροπλάνα που χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα χρημάτων από το Μεξικό στη Βενεζουέλα, και οι συνεργοί του «συνεργάστηκαν με μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκοτρομοκράτες στον κόσμο» για δικό τους όφελος.

Η Φλόρες κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι δέχτηκε «εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες για να μεσολαβήσει σε μια συνάντηση μεταξύ ενός μεγάλου εμπόρου ναρκωτικών και του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Βενεζουέλας» το 2007.

Κατά τη διάρκεια της φερόμενης διακίνησης κοκαΐνης μεταξύ 2004 και 2015, ο Μαδούρο και η Φλόρες «διέταξαν από κοινού απαγωγές, ξυλοδαρμούς και δολοφονίες εναντίον όσων τους χρωστούσαν χρήματα από ναρκωτικά ή υπονόμευαν με άλλο τρόπο τη διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός τοπικού βαρόνου ναρκωτικών στο Καράκας της Βενεζουέλας», σύμφωνα με την κατηγορία.

Ο Μαδούρο κατηγορείται για τέσσερα αδικήματα: Συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

Η Φλόρες αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

