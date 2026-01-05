Φορτηγό βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε κοίτη ποταμού - Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με πληροφορίες του RoadReportCY, η καμπίνα ενός μεγάλου φορτηγού βγήκε από την πορεία του και έπεσε δίπλα στο κοίτη του ποταμού που διασχίζει τις δύο κοινότητες. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 2:00 μ.μ.

Οι προσπάθειες ανάσυρσης του φορτηγού από το κοίτη του ποταμού συνεχίζονταν κατά τη στιγμή της αναφοράς 14:30, με εξειδικευμένο ανυψωτικό εξοπλισμό να έχει αναπτυχθεί λόγω του δύσκολου εδάφους και της θέσης του οχήματος.

Όπως φανερώνει φωτογραφία από το σημείο δείχνει το βαρύ όχημα να έχει παγιδευτεί εκτός δρόμου κοντά σε πυκνή βλάστηση, με τα μηχανήματα ανάκτησης να εργάζονται ενεργά για την ανάσυρσή του από το κοίτασμα.