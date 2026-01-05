Επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αστάθεια

Ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των δύο χωρών, ειδικά σε δύσκολες στιγμές, και επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τον λαό της Βενεζουέλας στον αγώνα για ευημερία και ανάπτυξη.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου τόνισε τη σημασία της αποφυγής της αστάθειας στη Βενεζουέλα και κατέστησε σαφή την ευαισθησία της Τουρκίας για το θέμα.

«Η Τουρκία και ο τουρκικός λαός θα συνεχίσουν με αποφασιστικότητα να στέκονται στο πλευρό του φιλικού λαού της Βενεζουέλας στον αγώνα του για ευημερία, ειρήνη και ανάπτυξη» πρόσθεσε.