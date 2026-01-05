Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕπικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αστάθεια
ΔΙΕΘΝΗ

Επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αστάθεια

 05.01.2026 - 19:44
Επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αστάθεια

Σε δηλώσεις προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη Βενεζουέλα, τονίζοντας ότι η Τουρκία εργάζεται για το καλύτερο και το σωστό τόσο για τη χώρα του όσο και για τον λαό της Βενεζουέλας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, είμαι αθώος και έντιμος» δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο του Μανχάταν

Ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των δύο χωρών, ειδικά σε δύσκολες στιγμές, και επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τον λαό της Βενεζουέλας στον αγώνα για ευημερία και ανάπτυξη.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου τόνισε τη σημασία της αποφυγής της αστάθειας στη Βενεζουέλα και κατέστησε σαφή την ευαισθησία της Τουρκίας για το θέμα.

«Η Τουρκία και ο τουρκικός λαός θα συνεχίσουν με αποφασιστικότητα να στέκονται στο πλευρό του φιλικού λαού της Βενεζουέλας στον αγώνα του για ευημερία, ειρήνη και ανάπτυξη» πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία: 32χρονη σκότωσε τους δύο γιους της και την 88χρονη γιαγιά της
Θάνατος 78χρονου: Αναμένεται να δώσουν απαντήσεις οι αναλύσεις στο νερό - Ποια η κατάσταση της υγείας των άλλων 4 ατόμων
Τραγικό: Άλογο εντοπίστηκε υποσιτισμένο και σε άθλια κατάσταση - Διερευνά η Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες
Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Δημητρίου - Η παράκληση της οικογένειάς του - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή: Αυτός καταζητείται για εμπρησμό αυτοκινήτου και απειλές - Δείτε φωτογραφία του
VIDEO: 18χρονη άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans και έβγαλε... 3,4 εκατ. δολάρια σε 24 ώρες - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κ. Φυτιρής: Επισκέψεις στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Πάφου και Λεμεσόυ - Ενημερώθηκε για το επιχειρησιακό έργο

 05.01.2026 - 19:38
Επόμενο άρθρο

Διεκόπη για τις 17 Μαρτίου η δίκη του Νικολά Μαδούρο - Μισή ώρα κράτησε η απαγγελία των κατηγοριών

 05.01.2026 - 19:48
Κυπριακή Προεδρία 2026: Επαφές ΠτΔ με Κόστα και Ζελένσκι ενόψει της Τελετής Έναρξης

Κυπριακή Προεδρία 2026: Επαφές ΠτΔ με Κόστα και Ζελένσκι ενόψει της Τελετής Έναρξης

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιωτης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακή Προεδρία 2026: Επαφές ΠτΔ με Κόστα και Ζελένσκι ενόψει της Τελετής Έναρξης

Κυπριακή Προεδρία 2026: Επαφές ΠτΔ με Κόστα και Ζελένσκι ενόψει της Τελετής Έναρξης

  •  05.01.2026 - 17:07
Διεκόπη για τις 17 Μαρτίου η δίκη του Νικολά Μαδούρο - Μισή ώρα κράτησε η απαγγελία των κατηγοριών

Διεκόπη για τις 17 Μαρτίου η δίκη του Νικολά Μαδούρο - Μισή ώρα κράτησε η απαγγελία των κατηγοριών

  •  05.01.2026 - 19:48
ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Υπό διερεύνηση η νέα πρόκληση στη νεκρή ζώνη - «Ηρεμη κατάσταση»

ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Υπό διερεύνηση η νέα πρόκληση στη νεκρή ζώνη - «Ηρεμη κατάσταση»

  •  05.01.2026 - 16:02
Έρχιουρμαν: «Αντι-τουρκικός άξονας» οι συνεργασίες Κύπρου με Ελλάδα και Ισραήλ

Έρχιουρμαν: «Αντι-τουρκικός άξονας» οι συνεργασίες Κύπρου με Ελλάδα και Ισραήλ

  •  05.01.2026 - 15:30
Το τεκμήριο της αθλιότητας

Το τεκμήριο της αθλιότητας

  •  05.01.2026 - 20:10
Θεοφάνεια: Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

Θεοφάνεια: Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

  •  05.01.2026 - 13:18
Φορτηγό βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε κοίτη ποταμού - Δείτε φωτογραφία

Φορτηγό βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε κοίτη ποταμού - Δείτε φωτογραφία

  •  05.01.2026 - 18:16
Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί και οι 116 τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί και οι 116 τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

  •  05.01.2026 - 17:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα