Διεκόπη για τις 17 Μαρτίου η δίκη του Νικολά Μαδούρο - Μισή ώρα κράτησε η απαγγελία των κατηγοριών

Ο Μαδούρο δήλωσε ενώπιον του δικαστή ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Εντελώς αθώα» δήλωσε και η σύζυγος του, Σίλια Φλόρες



Ο 92χρονος ανώτερος ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης, Άλβιν Κ. Χέλερστάιν διάβασε τα δικαιώματα και των δύο.



Δείτε live μετάδοση έξω από το κτήριο των δικαστηρίων της Νέας Υόρκης: