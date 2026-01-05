Διεκόπη για τις 17 Μαρτίου η δίκη του Νικολά Μαδούρο - Μισή ώρα κράτησε η απαγγελία των κατηγοριών
05.01.2026 - 19:48
Ο Νικολάς Μαδούρο δήλωσε αθώος κατά την πρώτη του εμφάνιση σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, μετά τη σύλληψή του σε στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ. Αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.
Ο Μαδούρο δήλωσε ενώπιον του δικαστή ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας.
Εντελώς αθώα» δήλωσε και η σύζυγος του, Σίλια Φλόρες
Ο 92χρονος ανώτερος ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης, Άλβιν Κ. Χέλερστάιν διάβασε τα δικαιώματα και των δύο.
Δείτε live μετάδοση έξω από το κτήριο των δικαστηρίων της Νέας Υόρκης:
Ο δικαστής διακόπτει τον Μαδούρο κατά την ομιλία του
Ο Μαδούρο, έχοντας προηγουμένως εμποδιστεί να μιλήσει ελεύθερα, δοκιμάζει εδώ στο δικαστήριο πιο προσεκτικά τα όριά του. Λέει στον δικαστή ότι «θα ήθελα να ζητήσω να γίνουν σεβαστές οι σημειώσεις μου και να μου επιτραπεί να τις κρατήσω».
Ο δικαστής Χέλερσταϊν, εμφανώς λίγο αιφνιδιασμένος, απαντά: «Πιστεύω ότι δικαιούστε να τις κρατήσετε».
Δεν ζητά αποφυλάκιση με εγγύηση σε αυτή τη φάση
Ο δικηγόρος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, δήλωσε ότι «σε αυτή τη φάση δεν ζητά την αποφυλάκισή του με εγγύηση», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να το πράξει σε μεταγενέστερο στάδιο.
Στις 17 Μαρτίου (11 το πρωί) η εκκίνηση της κατάθεσης του Νικολάς Μαδούρο
Υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής του απαγωγής, είπε ο δικηγόρος του Μαδούρο
Ο δικηγόρος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, σημείωσε ότι ενδέχεται να καταθέσει αιτήματα που αφορούν τον ρόλο του Μαδούρο ως επικεφαλής κυρίαρχου κράτους, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής του απαγωγής».
Αποχώρησαν από την αίθουσα ο Μαδούρο και η σύζυγός του
Ο Μαδούρο και η σύζυγός του αποχώρησαν από την αίθουσα του δικαστηρίου μετά την ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά.
Ο συνήγορος υπεράσπισης του Μαδούρο έσκυψε για να του μιλήσει, ενώ εκείνος μάζευε τα χαρτιά του.
Ο δικαστής τους ενημερώνει ότι θα τους ξαναδεί στις 17 Μαρτίου στις 11 π.μ.
Η Σίλια Φλόρες έχει μώλωπες στα πλευρά και χρειάζεται φροντίδα, είπε ο δικηγόρος της
Η Σίλια Φλόρες έχει «μώλωπες στα πλευρά της» και «θα χρειαστεί κατάλληλη φροντίδα» ενώ κρατείται στο Μητροπολιτικό Κέντρο του Μπρούκλιν, δήλωσε ο δικηγόρος της στο δικαστήριο τη Δευτέρα.
Ο δικαστής Χελερστάιν σημείωσε ότι οι δικηγόροι μπορούν να το διευθετήσουν με τους εισαγγελείς.
Δεν είναι άμεσα σαφές πώς η Φλόρες υπέστη τους μώλωπες. Συνελήφθη το Σάββατο από τις αμερικανικές δυνάμεις από το σπίτι της στη Βενεζουέλα μαζί με τον Μαδούρο.
Ζητήματα υγείας έθεσε και ο δικηγόρος του Μαδούρο
Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικηγόρος του υπογράμμισε πως ο Μαδούρο έχει ζητήματα υγείας και θα απαιτηθεί συγκεκριμένη ιατρική φροντίδα κατά την διάρκεια της κράτησής του.