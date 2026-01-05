Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου έζησε 21χρονη στο Βόλο στα χέρια 60χρονου: Δεν ήθελα να του δώσω το τηλέφωνό μου και με θώπευσε

 05.01.2026 - 20:04
Στιγμές τρόμου έζησε 21χρονη στο Βόλο στα χέρια 60χρονου: Δεν ήθελα να του δώσω το τηλέφωνό μου και με θώπευσε

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μέρα – μεσημέρι μια 21χρονη κοπέλα στον Βόλο, όταν δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από έναν 60χρονο άνδρα που την ακολουθούσε με το ποδήλατό του.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η νεαρή γυναίκα στο δικαστήριο, ο άνδρας την πλησίασε ενώ εκείνη κατευθυνόταν πεζή από το σπίτι της προς την εργασία της σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης. Αρχικά την προσέγγισε φραστικά, τη φλέρταρε και της ζήτησε το τηλέφωνό της. Όταν εκείνη αρνήθηκε και προσπάθησε να απομακρυνθεί, ο 60χρονος της έκλεισε τον δρόμο με το ποδήλατο και άρχισε να τη θωπεύει.

«Με πλησίασε πλάγια, έκλεισε τον δρόμο μου και άρχισε να μου κάνει χειρονομίες στο στήθος, στους μηρούς και στους γλουτούς. Τον έσπρωξα και άρχισα να τρέχω», κατέθεσε η 21χρονη, εμφανώς ταραγμένη, περιγράφοντας πως αναγκάστηκε να κατέβει από το πεζοδρόμιο λόγω εμποδίων, γεγονός που της στέρησε τη δυνατότητα διαφυγής.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η νεαρή γυναίκα έφτασε έντρομη στο κατάστημα όπου εργάζεται, ενημέρωσε τους συναδέλφους της και κάλεσε αμέσως την Αστυνομία. Συνάδελφός της εντόπισε λίγο αργότερα τον φερόμενο δράστη σε κοντινή απόσταση, τον φωτογράφισε και παρέδωσε το υλικό στις Αρχές.

Από τη φωτογραφία προέκυψαν τα στοιχεία γνωστού Βολιώτη, ο οποίος συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Ένταση στη δικαστική αίθουσα

Κατά τη διάρκεια της δίκης προκλήθηκε ένταση όταν ο κατηγορούμενος, παρά το γεγονός ότι είχε διορίσει συνήγορο υπεράσπισης, επιχείρησε να υποβάλει ο ίδιος ερωτήσεις στο θύμα, πλησιάζοντάς τη μάλιστα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Η 21χρονη πανικοβλήθηκε, ζητώντας του να απομακρυνθεί, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση αστυνομικών.

Έντονη ήταν και η αντίδραση νεαρού από το ακροατήριο, ο οποίος απομακρύνθηκε από την αίθουσα με εντολή του δικαστηρίου.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Ο 60χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «ευγενική προσέγγιση» και υποστηρίζοντας ότι όλα όσα περιέγραψε η 21χρονη είναι ψευδή. Προχώρησε μάλιστα σε αναπαράσταση των κινήσεών του, ισχυριζόμενος ότι ήταν αδύνατο να της επιτεθεί, ενώ κατηγόρησε το θύμα για αντιφάσεις στην κατάθεσή του.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή και δικαίωμα έφεσης. Η εισαγγελέας είχε προτείνει την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή του ενός έτους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

