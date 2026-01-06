Το έθιμο ορίζει... λουκουμάδες - Πώς να τους φτιάξεις στο σπίτι - Η τέλεια συνταγή από γνωστή Κύπρια τηλεμαγείρισσα

Τη συνταγή συνοδεύει και η ιστορία της.

«1988, Λευκωσία. Το καινούργιο εστιατόριο της οικογένειας στην Κοφίνου κατεδαφίζεται για να περάσει από εκείνο το σημείο ο αυτοκινητόδρομος. Η καθημερινότητα των γονιών μου και όλων μας αλλάζει δραματικά. Η μάνα μου για λίγο καιρό δουλεύει σε ένα από τα γαλακτοκομεία της περιοχής. Ο πατέρας μου όμως που πάντα γεννούσε ιδέες και ποτέ δεν τα έβαζε κάτω, αποφασίζει να διαμορφώσει κατάλληλα ένα λεωφορείο με σκοπό να φτιάχνουμε λουκουμάδες. Και κάπως έτσι πριν κλείσω τα δεκατρία μου, θυμάμαι να ακολουθώ τη μάνα μου στη Λευκωσία και μετέπειτα στη Φανερωμένη στη Λάρνακα, με το “λεωφορείο των λουκουμάδων”. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις ουρές που σχημάτιζε ο κόσμος τη μέρα των Θεοφανίων μπροστά από το λεωφορείο. Όλοι ήθελαν να αγοράσουν λουκουμάδες και να τους πετάξουν στους… καλικάντζαρους. Και βέβαια η συνταγή της».

ΥΛΙΚΑ

• 1 κιλό σκληρό αλεύρι (Χωριάτικο)

• 1 κουταλάκι (8γρ.) αλάτι

• 2 φακελάκια (20γρ.) βανίλια

• 3 κουταλάκια (11γρ.) ξηρή μαγιά

• 5 - 5 ½ φλ. (1250-1375ml) νερό χλιαρό

• 3 ½ φλ. (875ml) νερό

• 1 κιλό ζάχαρη

• 1 μικρό ξυλάκι κανέλα

• 2 - 3 καρφιά γαρίφαλο

• ¼ φλ. (60ml) ροδό

ΜΕΘΟΔΟΣ

1. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη και την τοποθετούμε στη φωτιά. Όταν λιώσει η ζάχαρη βάζουμε την κανέλα, τα γαρίφαλα, το ροδόσταγμα και αφήνουμε να κοχλάσει το σιρόπι.

2. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και βράζουμε για 3 - 4 λεπτά μόνο. Δεν θέλουμε νε δέσει πολύ, γιατί δεν θα εισχωρήσει μέσα στους λουκουμάδες.

Αφήνουμε να κρυώσει.

Βάζουμε το αλεύρι σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτουμε το αλάτι και τη βανίλια. Ανακατεύουμε και βάζουμε τη μαγιά. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα και ρίχνουμε λίγο - λίγο το νερό, ενώ παράλληλα χτυπούμε δυνατά με τα δάκτυλα και τις παλάμες μας μέχρι να σχηματιστεί ένας αφράτος χυλός και να αρχίσουν να σχηματίζονται μικρές φουσκάλες στην επιφάνειά του. Προσοχή, δεν πρέπει να είναι σφικτός, ούτε αραιός ο χυλός. Σκεπάζουμε το μπολ με μία πετσέτα, βάζουμε από πάνω μία κουβέρτα και την τοποθετούμε σε ζεστό μέρος για 1 - 1½ ώρα, να φουσκώσει και να διπλασιαστεί σε όγκο. Όταν δούμε φουσκάλες να σχηματίζονται σε όλη την επιφάνεια, τότε είναι έτοιμο το μίγμα.

Βάζουμε λάδι σε ένα φλιτζάνι (η μητέρα μου βάζει νερό). Σε αυτό, θα βουτάμε το κουταλάκι που θα κόβουμε τους λουκουμάδες. Βάζουμε μπόλικο λάδι σε ένα πλατύ τηγάνι και το αφήνουμε να ζεσταθεί καλά. Χαμηλώνουμε τη φωτιά (αν είναι δυνατή θα καούν απέξω οι λουκουμάδες και μέσα θα είναι ωμοί) και με την αριστερή μας παλάμη παίρνουμε ζύμη. Κλείνουμε τα δάχτυλα και με ένα κουταλάκι που έχουμε βουτήξει στο φλιτζάνι με το λάδι, κόβουμε το χυλό που εξέχει και το ρίχνουμε στο ζεστό λάδι, σπρώχνοντας με τον αντίχειρα τη ζύμη από το κουταλάκι.

Επαναλαμβάνουμε το ίδιο μέχρι να γεμίσει το τηγάνι λουκουμάδες. Κατά διαστήματα, βουτάμε το κουταλάκι στο λάδι. Βοηθά τη ζύμη να μην κολλά στο κουταλάκι. Όταν βάλουμε όλους τους λουκουμάδες, δυναμώνουμε τη φωτιά.

Γυρίζουμε τους λουκουμάδες με μία τρυπητή κουτάλα μέχρι να ροδίσουν. Τους πιέζουμε για να καλύπτονται από το λάδι.

Τους βγάζουμε σε σουρωτήρι και τους βάζουμε αμέσως στο κρύο σιρόπι. Τους πιέζουμε να καλυφθούν καλά από το σιρόπι και τους βγάζουμε σε σουρωτήρι για να φύγει το επιπλέον σιρόπι. Αντί σιρόπι μπορούμε να σερβίρουμε τους λουκουμάδες με μέλι, γκανάς, καρύδια ή άλλους ξηρούς καρπούς.

