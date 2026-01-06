Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μόνο στην Κύπρο: Βούτηξε, βρήκε τον Σταυρό και… εξαφανίστηκε – Τον ψάχνουν οι Αρχές

 06.01.2026 - 12:13
Αναστάτωση προκλήθηκε στη Λεμεσό μετά την ολοκλήρωση της τελετής του καθαγιασμού των υδάτων για τη γιορτή των Θεοφανίων.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, το άτομο που κρατούσε τελευταίο τον σταυρό, αν και δήλωσε ότι θα τον παραδώσει στον ιερέα, αποχώρησε από τον χώρο χωρίς να τον επιστρέψει.

Αυτή τη στιγμή πολίτες προσπαθούν να τον εντοπίσουν προκειμένου να ανακτηθεί ο σταυρός, ενώ στο σημείο κλήθηκαν και μέλη της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, διερευνάται υπόθεση απώλειας ή και κλοπής του Σταυρού που σήμερα [06/01], στο πλαίσιο των εορτασμών των Θεοφανείων, στη Λεμεσό, που θα χρησιμοποιείτο κατά την τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού και του καθαγιασμού των υδάτων.

Πρόκειται για ξύλινο Σταυρό. Στον χώρο της τελετής, διαπιστώθηκε η απώλεια του και ενημερώθηκε η Αστυνομία, που διερευνά και το ενδεχόμενο κλοπής του.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στον χώρο της τελετής για εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.

Μόνο στην Κύπρο: Βούτηξε, βρήκε τον Σταυρό και… εξαφανίστηκε – Τον ψάχνουν οι Αρχές
Είναι η ώρα της ουσίας και είμαστε πανέτοιμοι όποτε ο Γενικός Γραμματέας μάς καλέσει να ανταποκριθούμε σε αυτή τη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος επεσήμανε ακόμη ότι η Κύπρος είναι πανέτοιμοι να προεδρεύσει του Συμβουλίου της ΕΕ.

