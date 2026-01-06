Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα, η καταγγελία κατά Βουλευτή και το «φονικό νερό»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα, η καταγγελία κατά Βουλευτή και το «φονικό νερό»

 06.01.2026 - 12:10
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα, η καταγγελία κατά Βουλευτή και το «φονικό νερό»

Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα, καθώς και η διαδήλωση στη Λευκωσία ενάντια στην επέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα, οι πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις της καταγγελίας γυναίκας για κακοποίηση από Βουλευτή, συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου, είναι τα κύρια θέματα στον Τύπο σήμερα.

Άλλα θέματα στα πρωτοσέλιδα είναι η υπόθεση δηλητηρίασης πέντε προσώπων στη Λάρνακα, τα αιτήματα συντεχνιών για τον κατώτατο μισθό και για το ωράριο των αστυνομικών, καθώς και το νέο περιστατικό παρενόχλησης γεωργών στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Όταν η ισχύς βαφτίζεται λύση» γράφει ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται «ανάμεσα στην κατάρρευση ενός καθεστώτος και την κατάρρευση των κανόνων». Σε άλλο θέμα γράφει ότι αναμένονται απαντήσεις από το κρατικό χημείο για υπόθεση δηλητηρίασης πέντε προσώπων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε. Αλλού γράφει για το αίτημα των συντεχνιών για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το κατώτατο μισθό και για τη θέση της ΟΕΒ.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Οδηγούμαστε σε πολιτικό πρωτογονισμό» στο κύριο θέμα του δημοσιεύει συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου, στην οποία αναφέρει ότι υπερασπίζεται το δικαίωμα να μιλάει για όλα τα θέματα. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ιδιωτικά νοσηλευτήρια καλύπτουν ανάγκες με αδήλωτους νοσηλευτές. Αλλού γράφει για «μυστήριο με το φονικό νερό» μετά τη δηλητηρίαση πέντε προσώπων.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Βίαιο πολιτικό θρίλερ με Σύκα» γράφει ότι ερευνώνται αδικήματα εναντίον του Βουλευτή του ΔΗΣΥ και συγκεντρώνονται στοιχεία για άρση ασυλίας. Σε άλλο θέμα γράφει για σχέδια στον Δήμο Λευκωσίας για απομάκρυνση του σταθμού λεωφορείων από το Άγαλμα Σολωμού. Αλλού γράφει για εμπιστευτικό σημείωμα του Αρχηγού της Αστυνομίας σχετικά με το ωράριο εργασίας αστυνομικών.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο της θέμα «Κατώτατος μισθός πιο κάτω από τις ανάγκες» και γράφει ότι συντεχνίες και κόμματα καλούν την Κυβέρνηση να αφουγκραστεί τις ανησυχίες των εργαζομένων. Σε άλλο θέμα γράφει ότι διαδηλωτές καταδίκασαν την επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και φώναξαν υπέρ του δικαιώματος των λαών να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Αλλού δημοσιεύει δηλώσεις στην εφημερίδα της προέδρου του ΡΤΚ που σκιαγραφεί το πολιτικό σχέδιο του κόμματός της για την τ/κ κοινοτητα.

Η αγγλόφωνη “Cyprus Mail“ στο κύριο θέμα με τίτλο «Εκτός ψηφοδελτίου Βουλευτής ΔΗΣΥ μετά από καταγγελία για κακοποίηση» γράφει ότι η Πρόεδρος του κόμματος δήλωσε πως είναι αδιαπραγμάτευτες οι αρχές που στηρίζει. Σε άλλο θέμα γράφει για ανταπόκριση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για περαστικό παρενόχλησης γεωργών στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός στην Αυλώνα. Αλλού γράφει για τη διαδήλωση στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία, κατά της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεοφάνια: Πού επέλεξε ο κόσμος να φάει - Ο «νέος» προορισμός εξόρμησης και το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στις γιορτές
Πού να πας για φρέσκους, ζεστούς λουκουμάδες ανήμερα των Φώτων - Δείτε τα μαγαζιά ανά επαρχία
Μόνο στην Κύπρο: Βούτηξε, βρήκε τον Σταυρό και… εξαφανίστηκε – Τον ψάχνουν οι Αρχές
Έκρηξη στη Λεμεσό: Πεζός ο δράστης – Έριξε την κροτίδα και τράπηκε σε φυγή – Τι διερευνούν οι Αρχές
Τροχαίο ατύχημα στα ορεινά – Καλέστηκε η Πυροσβεστική για τη διάσωση του οδηγού – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Καλός καιρός και αργία σημαίνει... βόλτα - Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου τα Θεοφάνια - Ποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ταξιδεύετε στην Ολλανδία; Ίσως να πρέπει να το ξανασκεφτείτε - Ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

 06.01.2026 - 12:04
Επόμενο άρθρο

Μόνο στην Κύπρο: Βούτηξε, βρήκε τον Σταυρό και… εξαφανίστηκε – Τον ψάχνουν οι Αρχές

 06.01.2026 - 12:13
Πρόεδρος Δημοκρατίας: Είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Πρόεδρος Δημοκρατίας: Είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Είναι η ώρα της ουσίας και είμαστε πανέτοιμοι όποτε ο Γενικός Γραμματέας μάς καλέσει να ανταποκριθούμε σε αυτή τη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος επεσήμανε ακόμη ότι η Κύπρος είναι πανέτοιμοι να προεδρεύσει του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Δημοκρατίας: Είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Πρόεδρος Δημοκρατίας: Είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

  •  06.01.2026 - 11:51
Έκρηξη στη Λεμεσό: Πεζός ο δράστης – Έριξε την κροτίδα και τράπηκε σε φυγή – Τι διερευνούν οι Αρχές

Έκρηξη στη Λεμεσό: Πεζός ο δράστης – Έριξε την κροτίδα και τράπηκε σε φυγή – Τι διερευνούν οι Αρχές

  •  06.01.2026 - 10:08
Ανίεροι έκλεψαν εκκλησιαστικά σκεύη στη Λάρνακα – Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα - Πώς εντόπισαν τους δράστες οι Αρχές

Ανίεροι έκλεψαν εκκλησιαστικά σκεύη στη Λάρνακα – Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα - Πώς εντόπισαν τους δράστες οι Αρχές

  •  06.01.2026 - 11:45
Θεοφάνια: Πού επέλεξε ο κόσμος να φάει - Ο «νέος» προορισμός εξόρμησης και το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στις γιορτές

Θεοφάνια: Πού επέλεξε ο κόσμος να φάει - Ο «νέος» προορισμός εξόρμησης και το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στις γιορτές

  •  06.01.2026 - 09:24
Μόνο στην Κύπρο: Βούτηξε, βρήκε τον Σταυρό και… εξαφανίστηκε – Τον ψάχνουν οι Αρχές

Μόνο στην Κύπρο: Βούτηξε, βρήκε τον Σταυρό και… εξαφανίστηκε – Τον ψάχνουν οι Αρχές

  •  06.01.2026 - 12:13
Πιάστηκαν στα χέρια έξω από νυχτερινό μαγαζί – Καλέστηκε η Αστυνομία στο σημείο - Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Πιάστηκαν στα χέρια έξω από νυχτερινό μαγαζί – Καλέστηκε η Αστυνομία στο σημείο - Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

  •  06.01.2026 - 10:25
Καλός καιρός και αργία σημαίνει... βόλτα - Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου τα Θεοφάνια - Ποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά

Καλός καιρός και αργία σημαίνει... βόλτα - Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου τα Θεοφάνια - Ποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά

  •  06.01.2026 - 10:55
Ταξιδεύετε στην Ολλανδία; Ίσως να πρέπει να το ξανασκεφτείτε - Ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Ταξιδεύετε στην Ολλανδία; Ίσως να πρέπει να το ξανασκεφτείτε - Ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

  •  06.01.2026 - 12:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα