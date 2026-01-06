Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα, η καταγγελία κατά Βουλευτή και το «φονικό νερό»

Άλλα θέματα στα πρωτοσέλιδα είναι η υπόθεση δηλητηρίασης πέντε προσώπων στη Λάρνακα, τα αιτήματα συντεχνιών για τον κατώτατο μισθό και για το ωράριο των αστυνομικών, καθώς και το νέο περιστατικό παρενόχλησης γεωργών στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Όταν η ισχύς βαφτίζεται λύση» γράφει ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται «ανάμεσα στην κατάρρευση ενός καθεστώτος και την κατάρρευση των κανόνων». Σε άλλο θέμα γράφει ότι αναμένονται απαντήσεις από το κρατικό χημείο για υπόθεση δηλητηρίασης πέντε προσώπων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε. Αλλού γράφει για το αίτημα των συντεχνιών για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το κατώτατο μισθό και για τη θέση της ΟΕΒ.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Οδηγούμαστε σε πολιτικό πρωτογονισμό» στο κύριο θέμα του δημοσιεύει συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου, στην οποία αναφέρει ότι υπερασπίζεται το δικαίωμα να μιλάει για όλα τα θέματα. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ιδιωτικά νοσηλευτήρια καλύπτουν ανάγκες με αδήλωτους νοσηλευτές. Αλλού γράφει για «μυστήριο με το φονικό νερό» μετά τη δηλητηρίαση πέντε προσώπων.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Βίαιο πολιτικό θρίλερ με Σύκα» γράφει ότι ερευνώνται αδικήματα εναντίον του Βουλευτή του ΔΗΣΥ και συγκεντρώνονται στοιχεία για άρση ασυλίας. Σε άλλο θέμα γράφει για σχέδια στον Δήμο Λευκωσίας για απομάκρυνση του σταθμού λεωφορείων από το Άγαλμα Σολωμού. Αλλού γράφει για εμπιστευτικό σημείωμα του Αρχηγού της Αστυνομίας σχετικά με το ωράριο εργασίας αστυνομικών.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο της θέμα «Κατώτατος μισθός πιο κάτω από τις ανάγκες» και γράφει ότι συντεχνίες και κόμματα καλούν την Κυβέρνηση να αφουγκραστεί τις ανησυχίες των εργαζομένων. Σε άλλο θέμα γράφει ότι διαδηλωτές καταδίκασαν την επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και φώναξαν υπέρ του δικαιώματος των λαών να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Αλλού δημοσιεύει δηλώσεις στην εφημερίδα της προέδρου του ΡΤΚ που σκιαγραφεί το πολιτικό σχέδιο του κόμματός της για την τ/κ κοινοτητα.

Η αγγλόφωνη “Cyprus Mail“ στο κύριο θέμα με τίτλο «Εκτός ψηφοδελτίου Βουλευτής ΔΗΣΥ μετά από καταγγελία για κακοποίηση» γράφει ότι η Πρόεδρος του κόμματος δήλωσε πως είναι αδιαπραγμάτευτες οι αρχές που στηρίζει. Σε άλλο θέμα γράφει για ανταπόκριση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για περαστικό παρενόχλησης γεωργών στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός στην Αυλώνα. Αλλού γράφει για τη διαδήλωση στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία, κατά της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.