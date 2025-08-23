Στην τελική ευθεία ο προϋπολογισμός 2026 – Ανοικτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων λόγω πυρκαγιών

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εξέτασή του από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τον Οκτώβριο, πριν καταλήξει για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής περί τα μέσα Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ο νέος προϋπολογισμός θα έχει ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο θα κινηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με εκείνον του 2025, που χαρακτηρίστηκε αναπτυξιακός.

Σε σχέση με τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Λεμεσό και τα μέτρα στήριξης που εξαγγέλθηκαν, το Υπουργείο υπογραμμίζει πως το διαθέσιμο αποθεματικό επαρκεί για την κάλυψη των άμεσων αναγκών.

Παρά ταύτα, αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο, μέσα στους επόμενους μήνες, να προχωρήσει η κατάθεση τροποποιητικού προϋπολογισμού, κυρίως για μεταφορά κονδυλίων μεταξύ διαφόρων κατηγοριών δαπανών, και όχι συμπληρωματικού με νέες πιστώσεις.