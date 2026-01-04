Πότε γίνεται πιο αισθητή η φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς - Τι αλλάζει για τους εργοδότες

Σημαντικό, σύμφωνα με τον κ. Μαρκίδη, είναι ότι αναμένεται να υπάρχει μείωση στη φορολογία σε όλους τους φορολογούμενους ανάλογα με τα δεδομένα τους.

Όπως είπε, το Τμήμα σχεδιάζει το νέο έντυπο Τ.Φ.59 το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί μέχρι τη Παρασκευή 9 Ιανουαρίου του 2026. Ταυτόχρονα, ο Έφορος Φορολογίας ανέφερε ότι θα εκδοθεί «Οδηγός» και «Συχνές Ερωτήσεις» όσο αφορά τη συμπλήρωσή του εντύπου Τ.Φ.59, ενώ σημειώνει πως αναπτύσσεται από το Τμήμα Φορολογίας «Ειδικό Ηλεκτρονικό Εργαλείο», με το οποίο θα υπολογίζεται ο Φόρος Εισοδήματος που αναλογεί στο κάθε Φυσικό Πρόσωπο με το νέο καθεστώς.

Είπε ακόμη ότι προγραμματίζονται, σε συνεργασία με την ΟΕΒ, διαδικτυακά σεμινάρια στα μέσα Ιανουαρίου για ενημέρωση των εργοδοτών αλλά και ενημερωτικές ημερίδες, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

«Αναμένεται να υπάρχει μείωση στη φορολογία σε όλους τους φορολογούμενους ανάλογα με τα δεδομένα τους», επεσήμανε

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρκίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι μετά την ψήφιση από το κοινοβούλιο του νέου φορολογικού πλαισίου, το Τμήμα Φορολογίας ξεκίνησε «αμέσως τις προετοιμασίες, για την όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση από το υπάρχον φορολογικό καθεστώς στο νέο».

Ανέφερε ότι μεταξύ των κυριότερων παραμέτρων που επηρεάζονται και χρήζουν ενεργειών είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Φορολογίας – Αναπροσαρμογές, Επαγγελματίες και φορολογικοί σύμβουλοι – Ενημέρωση και Εκπαίδευση, Προσωπικό Τμήματος Φορολογίας – Ενημέρωση και Εκπαίδευση, Κοινό, Φορολογούμενοι και Επιχειρήσεις – Ενημέρωση, Έντυπα και Εγκύκλιοι – Αναθεώρηση, Εσωτερικές Διαδικασίες– Αναθεώρηση και Φορολογικοί Έλεγχοι – Ενδυνάμωση και Ενίσχυση.

«Αυτό που προέχει και είναι επείγον, είναι η ενημέρωση των μισθωτών, των εργοδοτών και των επαγγελματιών αναφορικά με τις αλλαγές που αφορούν στα φυσικά πρόσωπα μισθωτούς/εργοδοτούμενους», υπογράμμισε.

Ανέφερε, επίσης, πως οι μισθωτοί είναι αυτοί που επηρεάζονται άμεσα από την εφαρμογή των νέων διατάξεων, καθώς ο Ιανουάριος του 2026 θα είναι ο πρώτος μήνας κατά τον οποίον θα γίνει η παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος από τους μισθούς τους με το νέο φορολογικό καθεστώς.

«Για να γίνει σωστή παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος θα πρέπει οι εργοδότες να ενημερωθούν από τους υπαλλήλους τους (μέσω του εντύπου Τ.Φ.59) για τα εισοδήματά τους και τις όποιες εκπτώσεις και αφαιρέσεις δικαιούνται», πρόσθεσε.

Στο σημείο αυτό, ο Έφορος σημείωσε ότι με τη φορολογική μεταρρύθμιση εισήχθησαν νέες εκπτώσεις και αφαιρέσεις, οι οποίες δεν υπήρχαν προηγουμένως.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι έχει εισαχθεί αφαίρεση για ασφάλεια κατοικίας έναντι φυσικών καταστροφών μέχρι €500 και προστέθηκαν στα ασφάλιστρα που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα (περιλαμβάνονται στο 1/5), πέραν των ασφάλιστρων ζωής, εκείνα που αφορούν μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα.

Επίσης, ανέφερε ότι εισάχθηκαν με οικογενειακό εισοδηματικό κριτήριο αναλόγως των αριθμών τέκνων, εκπτώσεις για εξαρτώμενα τέκνα, έκπτωση ενοικίου κύριας κατοικίας ή τόκους εξυπηρετούμενου δανείου μέχρι €2.000, καθώς και έκπτωση για δαπάνη ενεργειακής αναβάθμισης κύριας κατοικίας ή αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μέχρι €1000 ανά έτος.

Ο κ. Μαρκίδης είπε, ακόμη, ότι προς διευκόλυνση και επιτυχή μετάβαση το Τμήμα Φορολογίας σχεδιάζει το νέο έντυπο Τ.Φ.59 το οποίο, «αφού πάρουμε και σχόλια από εμπλεκόμενους φορείς, αναμένεται να δημοσιευθεί μέχρι τη Παρασκευή 9/1/26».

Πρόσθεσε πως το έντυπο θα δημοσιευθεί και σε ηλεκτρονική μορφή για ταχύτερη και ευκολότερη συμπλήρωση.

Ο Έφορος Φορολογίας προέτρεψε τους μισθωτούς να συμπληρώσουν το έντυπο ξανά και να το παραδώσουν στους εργοδότες τους, ούτως ώστε να υπάρχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στα αρχεία των εργοδοτών για να γίνεται η σωστή παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος που τους αναλογεί κάθε μήνα (PAYE).

Σημαντικό, σύμφωνα με τον κ. Μαρκίδη, είναι ότι αναμένεται να υπάρχει μείωση στη φορολογία σε όλους τους φορολογούμενους ανάλογα με τα δεδομένα τους.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι για περεταίρω καθοδήγηση των φορολογουμένων, ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του νέου εντύπου Τ.Φ.59, θα εκδώσουμε «Οδηγό» και «Συχνές Ερωτήσεις» όσο αφορά τη συμπλήρωσή του.

Επιπλέον, ο κ. Μακρίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι αναπτύσσεται από τους τεχνικούς του Τμήματος Φορολογίας «Ειδικό Ηλεκτρονικό Εργαλείο», με το οποίο θα υπολογίζεται ο Φόρος Εισοδήματος που αναλογεί στο κάθε Φυσικό Πρόσωπο με το νέο καθεστώς.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι θα δίνεται η ευκαιρία στον κάθε φορολογούμενο να διαπιστώνει και το όφελος που θα έχει (μειωμένος φόρος εισοδήματος), καθώς θα υπολογίζεται και ο φόρος εισοδήματος με το φορολογικό καθεστώς που βρισκόταν σε ισχύ μέχρι το 2025.

Ο Έφορος επεσήμανε ότι η ολοκληρωμένη και ορθή καταχώρηση των εισοδημάτων, εκπτώσεων, αφαιρέσεων κ.τ.λ. στο ηλεκτρονικό αυτό εργαλείο, θα έχει ως αποτέλεσμα και τον ορθό υπολογισμό του Φόρου Εισοδήματος που αναλογεί στο κάθε Φυσικό Πρόσωπο.

«Έχει ήδη τροχιοδρομηθεί, σε συνεργασία με την ΟΕΒ, η διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων στα μέσα του Ιανουαρίου, για ενημέρωση των εργοδοτών όσον αφορά τις αλλαγές με έμφαση στους μισθωτούς/εργοδοτούμενους», πρόσθεσε.

Επιπρόσθετα, προγραμματίζονται ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με τον ΣΕΛΚ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, για τις αλλαγές που επιφέρει η φορολογική μεταρρύθμιση με αναμενόμενη συμμετοχή εκατοντάδων επαγγελματιών.

«Θα επιδιώξουμε συνεργασία και με άλλους οργανωμένους φορείς για ενημέρωση των μελών τους», ανέφερε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ