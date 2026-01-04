«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής ηλεκτρικού εργαλείου, που διαπράχθηκε στην Λεμεσό, στις 2 Ιανουαρίου 2026, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 36χρονου. Εναντίον του εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη χθες το μεσημέρι.

Τη σύλληψη του 36χρονου ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκε αριθμός ρολογιών και διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων και το εργαλείο, που κλάπηκε κατά την πιο πάνω υπόθεση. Εντοπίστηκαν επίσης δύο ρυμουλκούμενα οχήματα (καρότσες), τα οποία όπως διαπιστώθηκε είχαν καταγγελθεί στην Αστυνομία, ως κλοπιμαία.

Ο 36χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πως βρέθηκε στην κατοχή του, η πιο πάνω περιουσία, με αποτέλεσμα να επανασυλληφθεί για τα αυτόφωρα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και της κλεπταποδοχής. Ακολούθως τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πολεμιδιών και το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού συνεχίζουν τις εξετάσεις.