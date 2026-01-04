Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν

 04.01.2026 - 08:54
«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν

Στη σύλληψη 36χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις κλοπών και παράνομης κατοχής περιουσίας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής ηλεκτρικού εργαλείου, που διαπράχθηκε στην Λεμεσό, στις 2 Ιανουαρίου 2026, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 36χρονου. Εναντίον του εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη χθες το μεσημέρι.

Τη σύλληψη του 36χρονου ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκε αριθμός ρολογιών και διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων και το εργαλείο, που κλάπηκε κατά την πιο πάνω υπόθεση. Εντοπίστηκαν επίσης δύο ρυμουλκούμενα οχήματα (καρότσες), τα οποία όπως διαπιστώθηκε είχαν καταγγελθεί στην Αστυνομία, ως κλοπιμαία.

Ο 36χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πως βρέθηκε στην κατοχή του, η πιο πάνω περιουσία, με αποτέλεσμα να επανασυλληφθεί για τα αυτόφωρα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και της κλεπταποδοχής. Ακολούθως τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πολεμιδιών και το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού συνεχίζουν τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπαράζ συλλήψεων σε μία νύχτα: Σαρωτικοί έλεγχοι σε δρόμους και υποστατικά - Κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα
Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και την έσβησε ο γείτονας του - Στα χέρια της Αστυνομίας 62χρονος
Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει
Καιρός: Σταδιακή βελτίωση μέχρι τα μέσα της εβδομάδας - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία
«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό του πλανήτη

 04.01.2026 - 08:36
Επόμενο άρθρο

Πότε γίνεται πιο αισθητή η φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς - Τι αλλάζει για τους εργοδότες

 04.01.2026 - 09:12
Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη έχει μεταφερθεί πλέον ο Νικολάς Μαδούρο, λιγότερο από 24 ώρες από την επιχείρηση για τη σύλληψη και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ. Έφτασε νωρίτερα το Σάββατο στη Νέα Υόρκη μέσω της βάσης του Γκουαντάναμο.Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

  •  04.01.2026 - 07:35
Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει

Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει

  •  04.01.2026 - 07:30
Πότε γίνεται πιο αισθητή η φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς - Τι αλλάζει για τους εργοδότες

Πότε γίνεται πιο αισθητή η φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς - Τι αλλάζει για τους εργοδότες

  •  04.01.2026 - 09:12
Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και την έσβησε ο γείτονας του - Στα χέρια της Αστυνομίας 62χρονος

Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και την έσβησε ο γείτονας του - Στα χέρια της Αστυνομίας 62χρονος

  •  04.01.2026 - 08:14
Μπαράζ συλλήψεων σε μία νύχτα: Σαρωτικοί έλεγχοι σε δρόμους και υποστατικά - Κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα

Μπαράζ συλλήψεων σε μία νύχτα: Σαρωτικοί έλεγχοι σε δρόμους και υποστατικά - Κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα

  •  04.01.2026 - 07:53
«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν

«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν

  •  04.01.2026 - 08:54
Καιρός: Σταδιακή βελτίωση μέχρι τα μέσα της εβδομάδας - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Καιρός: Σταδιακή βελτίωση μέχρι τα μέσα της εβδομάδας - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  04.01.2026 - 07:26
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

  •  04.01.2026 - 08:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα