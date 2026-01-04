Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό του πλανήτη
LIKE ONLINE

Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό του πλανήτη

 04.01.2026 - 08:36
Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό του πλανήτη

Στο βορειοανατολικό άκρο της Σιβηρίας υπάρχει ένα χωριό που επαναπροσδιορίζει την έννοια του κρύου. Το Οϊμιάκον θεωρείται το πιο παγωμένο κατοικημένο σημείο του πλανήτη, με θερμοκρασίες που δεν δοκιμάζουν απλώς την αντοχή του σώματος, αλλά τα όρια της ίδιας της ανθρώπινης παρουσίας.

Εκεί, ο χειμώνας δεν είναι εποχή αλλά μόνιμη κατάσταση. Τον Ιανουάριο, ο μέσος όρος αγγίζει τους -45 βαθμούς Κελσίου, ενώ το ιστορικό ρεκόρ των -67,8 βαθμών έχει χαραχτεί στη συλλογική μνήμη του τόπου.

Οι 462 κάτοικοί του ζουν σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν φυτρώνει, τα αυτοκίνητα δεν σβήνουν ποτέ για να μην παγώσουν και τα σχολεία κλείνουν μόνο όταν το θερμόμετρο πέσει κάτω από τους -55 βαθμούς. Η καθημερινότητα είναι αυστηρά πρακτική, σχεδόν λιτή, βασισμένη στο ψάρεμα, στο κρέας ταράνδου και στην απόλυτη προσαρμογή στο περιβάλλον.

 
 
 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπαράζ συλλήψεων σε μία νύχτα: Σαρωτικοί έλεγχοι σε δρόμους και υποστατικά - Κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα
Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και την έσβησε ο γείτονας του - Στα χέρια της Αστυνομίας 62χρονος
Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει
Καιρός: Σταδιακή βελτίωση μέχρι τα μέσα της εβδομάδας - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία
«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

 

 

 

Tags

το πιο παγωμένο χωριό του πλανήτηΣιβηρίαΚόσμος Ειδήσεις

Μοιράσου αυτό το άρθρο

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

 04.01.2026 - 08:25
Επόμενο άρθρο

«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν

 04.01.2026 - 08:54
Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη έχει μεταφερθεί πλέον ο Νικολάς Μαδούρο, λιγότερο από 24 ώρες από την επιχείρηση για τη σύλληψη και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ. Έφτασε νωρίτερα το Σάββατο στη Νέα Υόρκη μέσω της βάσης του Γκουαντάναμο.Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

  •  04.01.2026 - 07:35
Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει

Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει

  •  04.01.2026 - 07:30
Πότε γίνεται πιο αισθητή η φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς - Τι αλλάζει για τους εργοδότες

Πότε γίνεται πιο αισθητή η φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς - Τι αλλάζει για τους εργοδότες

  •  04.01.2026 - 09:12
Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και την έσβησε ο γείτονας του - Στα χέρια της Αστυνομίας 62χρονος

Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και την έσβησε ο γείτονας του - Στα χέρια της Αστυνομίας 62χρονος

  •  04.01.2026 - 08:14
Μπαράζ συλλήψεων σε μία νύχτα: Σαρωτικοί έλεγχοι σε δρόμους και υποστατικά - Κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα

Μπαράζ συλλήψεων σε μία νύχτα: Σαρωτικοί έλεγχοι σε δρόμους και υποστατικά - Κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα

  •  04.01.2026 - 07:53
«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν

«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν

  •  04.01.2026 - 08:54
Καιρός: Σταδιακή βελτίωση μέχρι τα μέσα της εβδομάδας - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Καιρός: Σταδιακή βελτίωση μέχρι τα μέσα της εβδομάδας - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  04.01.2026 - 07:26
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

  •  04.01.2026 - 08:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα