Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό του πλανήτη

Εκεί, ο χειμώνας δεν είναι εποχή αλλά μόνιμη κατάσταση. Τον Ιανουάριο, ο μέσος όρος αγγίζει τους -45 βαθμούς Κελσίου, ενώ το ιστορικό ρεκόρ των -67,8 βαθμών έχει χαραχτεί στη συλλογική μνήμη του τόπου.

Οι 462 κάτοικοί του ζουν σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν φυτρώνει, τα αυτοκίνητα δεν σβήνουν ποτέ για να μην παγώσουν και τα σχολεία κλείνουν μόνο όταν το θερμόμετρο πέσει κάτω από τους -55 βαθμούς. Η καθημερινότητα είναι αυστηρά πρακτική, σχεδόν λιτή, βασισμένη στο ψάρεμα, στο κρέας ταράνδου και στην απόλυτη προσαρμογή στο περιβάλλον.