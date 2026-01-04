Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό του πλανήτη

Στο βορειοανατολικό άκρο της Σιβηρίας υπάρχει ένα χωριό που επαναπροσδιορίζει την έννοια του κρύου. Το Οϊμιάκον θεωρείται το πιο παγωμένο κατοικημένο σημείο του πλανήτη, με θερμοκρασίες που δεν δοκιμάζουν απλώς την αντοχή του σώματος, αλλά τα όρια της ίδιας της ανθρώπινης παρουσίας.
Εκεί, ο χειμώνας δεν είναι εποχή αλλά μόνιμη κατάσταση. Τον Ιανουάριο, ο μέσος όρος αγγίζει τους -45 βαθμούς Κελσίου, ενώ το ιστορικό ρεκόρ των -67,8 βαθμών έχει χαραχτεί στη συλλογική μνήμη του τόπου.
Οι 462 κάτοικοί του ζουν σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν φυτρώνει, τα αυτοκίνητα δεν σβήνουν ποτέ για να μην παγώσουν και τα σχολεία κλείνουν μόνο όταν το θερμόμετρο πέσει κάτω από τους -55 βαθμούς. Η καθημερινότητα είναι αυστηρά πρακτική, σχεδόν λιτή, βασισμένη στο ψάρεμα, στο κρέας ταράνδου και στην απόλυτη προσαρμογή στο περιβάλλον.
Εκεί, η ζωή εξελίσσεται με αυστηρούς πρακτικούς κανόνες, όπου κάθε έξοδος απαιτεί προετοιμασία, κάθε μετακίνηση γίνεται με συγκεκριμένο σκοπό και η καθημερινή ρουτίνα προσαρμόζεται διαρκώς στις ακραίες θερμοκρασίες και στις περιορισμένες ώρες φωτός.
