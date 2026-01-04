Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

 04.01.2026 - 08:25
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, τη Σύναξη των Αγίων Εβδομήκοντα Αποστόλων, των μαθητών που απέστειλε ο Χριστός για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο «εις πάσαν την οικουμένην».

Η μνήμη τους υπογραμμίζει τον ιεραποστολικό χαρακτήρα της Εκκλησίας και τη διάδοση της πίστης από τα πρώτα κιόλας χρόνια.

Η Σύναξη των Αγίων Εβδομήκοντα Αποστόλων

Οι Εβδομήκοντα Απόστολοι υπήρξαν άμεσοι συνεργάτες του Χριστού και των Δώδεκα. Με αυταπάρνηση, διωγμούς και μαρτύρια, μετέφεραν το μήνυμα της σωτηρίας σε λαούς και τόπους μακρινούς, θεμελιώνοντας τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

  • Ο Όσιος Θεόκτιστος, ηγούμενος της Μονής Κουκουμίου, ασκητική μορφή με βαθιά πνευματικότητα και καθοδηγητικό έργο.
  • Ο Όσιος Νικηφόρος ο Λεπρός, σύγχρονος άγιος, υπόδειγμα υπομονής, ταπείνωσης και εσωτερικής δύναμης μέσα από τη σωματική δοκιμασία.
  • Ο Όσιος Ονούφριος ο Νεομάρτυρας, που μαρτύρησε για την πίστη του στους νεότερους χρόνους.
  • Η Οσία Απολλιναρία η Συγκλητική, που εγκατέλειψε τον κοσμικό βίο για να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Θεό.
  • Οι Όσιοι Ευάγριος και Σίος εκ Γεωργίας, φωτισμένες μορφές της ασκητικής παράδοσης του Καυκάσου.

Η σημερινή ημέρα ανήκει στα Προεόρτια των Θεοφανείων και είναι η Κυριακή προ των Φώτων, καλώντας τους πιστούς σε πνευματική εγρήγορση και προετοιμασία για τη μεγάλη εορτή της Θεοφάνειας.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

  • Απολλιναρίος, Απολλιναρία.
  • Ευάγριος, Ευάγρια, Ευαγρία
  • Κουκούμιος, Κουκούμης, Κουκουμία.
  • Ονούφριος, Ονούφρης, Ονουφρία.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

 

 

 

Σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη έχει μεταφερθεί πλέον ο Νικολάς Μαδούρο, λιγότερο από 24 ώρες από την επιχείρηση για τη σύλληψη και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ. Έφτασε νωρίτερα το Σάββατο στη Νέα Υόρκη μέσω της βάσης του Γκουαντάναμο.Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις 

