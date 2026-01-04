Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Η μνήμη τους υπογραμμίζει τον ιεραποστολικό χαρακτήρα της Εκκλησίας και τη διάδοση της πίστης από τα πρώτα κιόλας χρόνια.

Η Σύναξη των Αγίων Εβδομήκοντα Αποστόλων

Οι Εβδομήκοντα Απόστολοι υπήρξαν άμεσοι συνεργάτες του Χριστού και των Δώδεκα. Με αυταπάρνηση, διωγμούς και μαρτύρια, μετέφεραν το μήνυμα της σωτηρίας σε λαούς και τόπους μακρινούς, θεμελιώνοντας τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Όσιος Θεόκτιστος, ηγούμενος της Μονής Κουκουμίου, ασκητική μορφή με βαθιά πνευματικότητα και καθοδηγητικό έργο.

Ο Όσιος Νικηφόρος ο Λεπρός, σύγχρονος άγιος, υπόδειγμα υπομονής, ταπείνωσης και εσωτερικής δύναμης μέσα από τη σωματική δοκιμασία.

Ο Όσιος Ονούφριος ο Νεομάρτυρας, που μαρτύρησε για την πίστη του στους νεότερους χρόνους.

Η Οσία Απολλιναρία η Συγκλητική, που εγκατέλειψε τον κοσμικό βίο για να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Θεό.

Οι Όσιοι Ευάγριος και Σίος εκ Γεωργίας, φωτισμένες μορφές της ασκητικής παράδοσης του Καυκάσου.

Η σημερινή ημέρα ανήκει στα Προεόρτια των Θεοφανείων και είναι η Κυριακή προ των Φώτων, καλώντας τους πιστούς σε πνευματική εγρήγορση και προετοιμασία για τη μεγάλη εορτή της Θεοφάνειας.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι: