ΑρχικήΕλλάδαΕλλάδα: Αποφασίζουν στα Μάλγαρα οι αγρότες, στο τραπέζι κλιμάκωση ακόμη και με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Αποφασίζουν στα Μάλγαρα οι αγρότες, στο τραπέζι κλιμάκωση ακόμη και με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα

 04.01.2026 - 08:21
Ελλάδα: Αποφασίζουν στα Μάλγαρα οι αγρότες, στο τραπέζι κλιμάκωση ακόμη και με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα

Σχεδόν 35 μέρες μετά την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων και ακόμη η χρυσή τομή για μια συνάντηση αγροτών - κυβέρνησης δεν έχει βρεθεί , ώστε οι δύο πλευρές να κάτσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι και να βρούνε λύσεις για τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα. Σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η νέα πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα όπου εκεί θα κλείσουν οι εκπρόσωποι τους να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων τους .

Οι τρεις τάσεις της σύσκεψης

Στα Μάλγαρα θα εκπροσωπηθούν σχεδόν 50 μπλόκα από όλη την Ελλάδα . Είναι δεδομένο πως οι εκπρόσωποι τους έχοντας στα χέρια τους τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων θα τις καταθέσουν κατά την διάρκεια της σύσκεψης . Σύμφωνα με πληροφορίες αυτές μπορούν και κωδικοποιηθούν σε τρεις τάσεις .

Η πρώτη τάση είναι αυτοί που θέλουν να ανοίξουν τον διάλογο, μέσω διαμεσολάβησης με το Μαξίμου . Αυτοί είναι κυρίως εκπρόσωποι από τα Μάλγαρα που υποστηρίζουν πως θα πρέπει να ανιχνευτεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια συνάντηση αυτήν την χρονική στιγμή . Όμως αυτή η πρόταση δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να υποστηριχθεί , καθώς τα περισσότερα μπλόκα έχουν ήδη αποφασίσει κλιμάκωση μετά τα Φώτα .

Η δεύτερη τάση έχει να κάνει με την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων και είναι μια απόφαση που ανεμένεται να υποστηριχθεί από πολλά μπλόκα. Είναι η πρόταση που θα ρίξει στο τραπέζι το μπλόκο της Νίκαιας και αφορά στον 48ωρο αποκλεισμό τουλάχιστον δύο κομβικών σημείων την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Μάλιστα θα συζητηθεί διεξοδικά πώς θα πρέπει να οργανωθεί ένα τέτοιο εγχείρημα ώστε να πιέσει την κυβέρνηση να δώσει λύσεις καθώς έχουν αποφασίσει να κόψουν την Ελλάδα στα δύο.

Η τρίτη τάση έχει να κάνει με την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα . Είναι μια πρόταση που στηρίζεται ένθερμα από μπλόκα της Πελοποννήσου και του Έβρου, αλλά και από άλλα μπλόκα σε άλλες περιοχές . Μια τέτοια κίνηση θα συζητηθεί στην σύσκεψη αλλά φαίνεται πως χρονολογικά αν υλοποιηθεί θα την δούμε μετά το 48ωρο κυκλοφοριακό black out που οργανώνεται για την επόμενη εβδομάδα και εφόσον μέχρι εκείνη την ώρα δεν έχουν υπάρξει οι προϋποθέσεις για διάλογο με την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα οι αγρότες ξεκαθαρίζουν πως ακόμη και αν επιλεγεί η κάθοδος στην Αθήνα, αυτή η δράση δεν θα αποτελεί και το φινάλε των φετινών κινητοποιήσεων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

 

Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και την έσβησε ο γείτονας του - Στα χέρια της Αστυνομίας 62χρονος

 04.01.2026 - 08:14
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

 04.01.2026 - 08:25
