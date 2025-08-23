Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιωαννίδης: «Βιώσιμο σύστημα ασύλου» – Κατακόρυφη μείωση στον αριθμό φιλοξενούμενων στο Πουρνάρα - Οι αριθμοί

 23.08.2025 - 13:58
Ιωαννίδης: «Βιώσιμο σύστημα ασύλου» – Κατακόρυφη μείωση στον αριθμό φιλοξενούμενων στο Πουρνάρα - Οι αριθμοί

Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, Νικόλας Ιωαννίδης, τόνισε ότι η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει καρπούς, παρουσιάζοντας στοιχεία που καταδεικνύουν σημαντική μείωση των αιτητών ασύλου και αύξηση των επαναπατρισμών.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα καταγράφηκαν 1.900 νέες αφίξεις και αιτήσεις ασύλου, την ώρα που οι επαναπατρισμοί και επανεγκαταστάσεις ξεπέρασαν τις 8.500. Επισήμανε ακόμη ότι άτομα τα οποία επέδειξαν εγκληματική ή παραβατική συμπεριφορά απελάθηκαν, ενώ υπογράμμισε ότι στο Κέντρο Πουρνάρα φιλοξενούνται σήμερα περίπου 250 άτομα, έναντι 3.000 το 2022.

Ο Υφυπουργός σημείωσε επίσης ότι πολλοί παράτυποι μετανάστες ξεκινούν από χώρες της Αφρικής και, μέσω των κατεχομένων, καταλήγουν στις ελεύθερες περιοχές, με τη δράση των διακινητών να βρίσκεται στο επίκεντρο των αρχών. Στόχος της κυβέρνησης, κατέληξε, είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος ασύλου που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

Ο Σεπτέμβρης αναδεικνύεται σε μήνα-σταθμό για τις αποφάσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη γύρω από τον πολυσυζητημένο ανασχηματισμό.

