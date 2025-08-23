Επένδυση 147,5 εκατομμυρίων στην εκπαίδευση: Τα έργα σε εξέλιξη και τα σχολεία εργοτάξια με το πρώτο κουδούνι

Έργα που παραδίδονται πριν το πρώτο κουδούνι

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρκετά σχολεία θα υποδεχθούν τους μαθητές τους σε αναβαθμισμένους χώρους ήδη από τον Σεπτέμβριο:

Γυμνάσιο Παραλιμνίου, Αμμόχωστος : €5,4 εκ. για γενική αναβάθμιση και επεκτάσεις.

Β’ Δημοτικό Σχολείο Γερίου : €5,1 εκ. για ανέγερση – αντικατάσταση.

Β’ Δημοτικό Σχολείο Υψωνα, Λεμεσός : €4,96 εκ.

Β’ Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου: €4,34 εκ.

Παράλληλα, μικρότερα έργα συντήρησης, νέων αιθουσών και αθλητικών υποδομών υλοποιούνται σε Μενίκο, Τριμίκλι, Κυπερούντα, Καλαβασό και αλλού. Το συνολικό κόστος έργων που ολοκληρώνονται άμεσα ανέρχεται σε €25,3 εκ.

Νέα σχολεία και μεγάλα έργα σε εξέλιξη

Στον κατάλογο των μεγάλων έργων που προχωρούν βρίσκονται:

Νέα Τεχνική Σχολή Λεμεσού & Παράρτημα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου : €33,7 εκ.

Νέα Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων Αγίου Λαζάρου, Λάρνακας : €36,5 εκ.

Ειδική Σχολή Αποστόλου Λουκά & Αναρρωτήριο Ερυθρού Σταυρού, Λεμεσός : €13,2 εκ.

Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς (αντικατάσταση) : €7,27 εκ.

Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού (επέκταση – αντισεισμική αναβάθμιση) : €6,49 εκ.

ΙΖ’ Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Λεμεσού: €6,42 εκ.

Συνολικά, τα έργα μεγάλης κλίμακας που βρίσκονται σε εξέλιξη υπολογίζονται σε €122,2 εκ.