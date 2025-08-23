Επένδυση 147,5 εκατομμυρίων στην εκπαίδευση: Τα έργα σε εξέλιξη και τα σχολεία εργοτάξια με το πρώτο κουδούνι

Ανασχηματισμός πριν τη Νέα Υόρκη; Ο Πρόεδρος κρατά κλειστά τα χαρτιά του - Το στοίχημα της επόμενης μέρας
Ο Σεπτέμβρης αναδεικνύεται σε μήνα-σταθμό για τις αποφάσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη γύρω από τον πολυσυζητημένο ανασχηματισμό.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρκετά σχολεία θα υποδεχθούν τους μαθητές τους σε αναβαθμισμένους χώρους ήδη από τον Σεπτέμβριο:
Γυμνάσιο Παραλιμνίου, Αμμόχωστος: €5,4 εκ. για γενική αναβάθμιση και επεκτάσεις.
Β’ Δημοτικό Σχολείο Γερίου: €5,1 εκ. για ανέγερση – αντικατάσταση.
Β’ Δημοτικό Σχολείο Υψωνα, Λεμεσός: €4,96 εκ.
Β’ Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου: €4,34 εκ.
Παράλληλα, μικρότερα έργα συντήρησης, νέων αιθουσών και αθλητικών υποδομών υλοποιούνται σε Μενίκο, Τριμίκλι, Κυπερούντα, Καλαβασό και αλλού. Το συνολικό κόστος έργων που ολοκληρώνονται άμεσα ανέρχεται σε €25,3 εκ.
Στον κατάλογο των μεγάλων έργων που προχωρούν βρίσκονται:
Νέα Τεχνική Σχολή Λεμεσού & Παράρτημα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: €33,7 εκ.
Νέα Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων Αγίου Λαζάρου, Λάρνακας: €36,5 εκ.
Ειδική Σχολή Αποστόλου Λουκά & Αναρρωτήριο Ερυθρού Σταυρού, Λεμεσός: €13,2 εκ.
Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς (αντικατάσταση): €7,27 εκ.
Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού (επέκταση – αντισεισμική αναβάθμιση): €6,49 εκ.
ΙΖ’ Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Λεμεσού: €6,42 εκ.
Συνολικά, τα έργα μεγάλης κλίμακας που βρίσκονται σε εξέλιξη υπολογίζονται σε €122,2 εκ.
