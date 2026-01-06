Σοκαριστική καταγγελία: Πέθανε πόνυ για χάρη των χριστουγεννιάτικων χωριών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου στις 12 με 13 Δεκεμβρίου μέσα στα πλαίσια των εορτασμών των Χριστουγέννων, ιδιώτες έφεραν δύο Πόνυ για τις ανάγκες των εορτασμών και το ένα από τα δύο πέθανε.

Από τις πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας, το ένα από τα δύο Πόνυ πέθανε είτε λόγο του Κρύου είτε ίσως από λανθασμένη διατροφή.

Δυστυχώς και πάλι σε ακόμα μία σοβαρή περίπτωση το ζώο πέθανε και δεν ελήφθησαν οι απαραίτητες και νόμιμες διαδικασίες όσον αφορά άδειες, ενσταυλισμό και καλή ευημερία. Αντίθετα το ζώο πέθανε (ψόφησε όπως μας είπαν) και το πέταξαν ή το έθαψαν χωρίς καμία υπηρεσία να ζητήσει εξηγήσεις και χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω διερευνήσεις για να διαπιστωθούν και να αποδοθούν ευθύνες εκεί και όπου πρέπει.

Καλούμε άμεσα στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πραστειό Κελλακίου, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την αστυνομία όπως άμεσα διερευνήσουν αυτό το πολύ σοβαρό συμβάν και οι αθώοι – ένοχοι να οδηγηθούν εκεί και όπου τους αξίζει.

Το Κόμμα για τα Ζώα θα αναμένει και θα ενημερώσει για όλες τις ενέργειες για την πρόοδο αυτής της υπόθεσης.