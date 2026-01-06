Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜυστήρια δηλητηρίαση: Αισιοδοξία ιατρών – Ποια η κατάσταση υγείας των τεσσάρων νοσηλευόμενων – Αναμονή για αποτελέσματα εξετάσεων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μυστήρια δηλητηρίαση: Αισιοδοξία ιατρών – Ποια η κατάσταση υγείας των τεσσάρων νοσηλευόμενων – Αναμονή για αποτελέσματα εξετάσεων

 06.01.2026 - 13:10
Μυστήρια δηλητηρίαση: Αισιοδοξία ιατρών – Ποια η κατάσταση υγείας των τεσσάρων νοσηλευόμενων – Αναμονή για αποτελέσματα εξετάσεων

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η κλινική εικόνα και των τεσσάρων προσώπων, που νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, μετά από κατανάλωση νερού από ψύκτη, με τον έναν εκ των ασθενών, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος, να έχει πλέον αποσωληνωθεί.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θάνατος 78χρονου: Πολλά τα ερωτηματικά γύρω από την μυστήρια υπόθεση - Ενδεχόμενο ναρκωτικής ουσίας στο νερό

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, είπε ότι ο ασθενής έχει βγει από τη μηχανική υποστήριξη, παραμένει ωστόσο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την εξέλιξη αυτή να χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

«Η σημερινή κλινική τους εικόνα είναι καλύτερη. Ο ένας έχει βγει από τον αναπνευστήρα και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Οι υπόλοιποι βελτιώνονται μέρα με τη μέρα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Χαριλάου, οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι οι ασθενείς θα μπορέσουν να εξέλθουν σύντομα του νοσοκομείου, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε πρόβλεψη για το πότε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει κοινό κλινικό μοτίβο μεταξύ των ασθενών, που να παραπέμπει σε συγκεκριμένο τύπο δηλητηρίασης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ περιορίστηκε να αναφέρει ότι «η κατάστασή τους είναι βελτιωμένη και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουν να εξέλθουν του νοσοκομείου».

Σημείωσε ότι από ιατρικής πλευράς έχουν ήδη σταλεί δείγματα για ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, για να προσθέσει ότι αυτές απαιτούν χρόνο μέχρι να ολοκληρωθούν.

«Αυτή τη στιγμή εμείς νοσηλεύουμε τέσσερα άτομα, η κατάσταση των οποίων βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Γίνονται εξετάσεις, που παίρνουν κάποιο χρόνο για να υπάρξουν αποτελέσματα, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση από την Αστυνομία», σημείωσε.

Σε ερώτηση κατά πόσο υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον γενικό πληθυσμό ή αν το περιστατικό θεωρείται μεμονωμένο, ο κ. Χαριλάου δεν θέλησε να προβεί σε οποιαδήποτε εκτίμηση, τονίζοντας πως «δεν πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοιους συλλογισμούς».

Τέλος, αναφορικά με το πότε αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τον χρόνο ολοκλήρωσής τους.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυστήρια δηλητηρίαση: Αισιοδοξία ιατρών – Ποια η κατάσταση υγείας των τεσσάρων νοσηλευόμενων – Αναμονή για αποτελέσματα εξετάσεων
Το έθιμο ορίζει... λουκουμάδες - Πώς να τους φτιάξεις στο σπίτι - Η τέλεια συνταγή από γνωστή Κύπρια τηλεμαγείρισσα
Μόνο στην Κύπρο: Βούτηξε, βρήκε τον Σταυρό και… εξαφανίστηκε – Τον ψάχνουν οι Αρχές
Eurovision 2026: Πότε θα κυκλοφορήσει το τραγούδι της Antigoni Buxton για την Κύπρο - Θα το ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά
Είχατε πάντα το όνειρο να ζήσετε στην Ιταλία; Ιδού η ευκαιρία - Σε αυτή την πόλη σας πληρώνουν το νοίκι
Καλός καιρός και αργία σημαίνει... βόλτα - Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου τα Θεοφάνια - Ποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Είχατε πάντα το όνειρο να ζήσετε στην Ιταλία; Ιδού η ευκαιρία - Σε αυτή την πόλη σας πληρώνουν το νοίκι

 06.01.2026 - 13:05
Επόμενο άρθρο

Τυχικός: Διεκδικεί πίσω την Μητρόπολη Πάφου - Πρόθεση να καταφύγει στα δικαστήρια

 06.01.2026 - 13:21
Πρόεδρος Δημοκρατίας: Είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Πρόεδρος Δημοκρατίας: Είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Είναι η ώρα της ουσίας και είμαστε πανέτοιμοι όποτε ο Γενικός Γραμματέας μάς καλέσει να ανταποκριθούμε σε αυτή τη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος επεσήμανε ακόμη ότι η Κύπρος είναι πανέτοιμοι να προεδρεύσει του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Δημοκρατίας: Είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Πρόεδρος Δημοκρατίας: Είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

  •  06.01.2026 - 11:51
Μυστήρια δηλητηρίαση: Αισιοδοξία ιατρών – Ποια η κατάσταση υγείας των τεσσάρων νοσηλευόμενων – Αναμονή για αποτελέσματα εξετάσεων

Μυστήρια δηλητηρίαση: Αισιοδοξία ιατρών – Ποια η κατάσταση υγείας των τεσσάρων νοσηλευόμενων – Αναμονή για αποτελέσματα εξετάσεων

  •  06.01.2026 - 13:10
Ανίεροι έκλεψαν εκκλησιαστικά σκεύη στη Λάρνακα – Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα - Πώς εντόπισαν τους δράστες οι Αρχές

Ανίεροι έκλεψαν εκκλησιαστικά σκεύη στη Λάρνακα – Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα - Πώς εντόπισαν τους δράστες οι Αρχές

  •  06.01.2026 - 11:45
Τυχικός: Διεκδικεί πίσω την Μητρόπολη Πάφου - Πρόθεση να καταφύγει στα δικαστήρια

Τυχικός: Διεκδικεί πίσω την Μητρόπολη Πάφου - Πρόθεση να καταφύγει στα δικαστήρια

  •  06.01.2026 - 13:21
Μόνο στην Κύπρο: Βούτηξε, βρήκε τον Σταυρό και… εξαφανίστηκε – Τον ψάχνουν οι Αρχές

Μόνο στην Κύπρο: Βούτηξε, βρήκε τον Σταυρό και… εξαφανίστηκε – Τον ψάχνουν οι Αρχές

  •  06.01.2026 - 12:13
Πιάστηκαν στα χέρια έξω από νυχτερινό μαγαζί – Καλέστηκε η Αστυνομία στο σημείο - Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Πιάστηκαν στα χέρια έξω από νυχτερινό μαγαζί – Καλέστηκε η Αστυνομία στο σημείο - Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

  •  06.01.2026 - 10:25
Καλός καιρός και αργία σημαίνει... βόλτα - Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου τα Θεοφάνια - Ποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά

Καλός καιρός και αργία σημαίνει... βόλτα - Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου τα Θεοφάνια - Ποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά

  •  06.01.2026 - 10:55
Ταξιδεύετε στην Ολλανδία; Ίσως να πρέπει να το ξανασκεφτείτε - Ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Ταξιδεύετε στην Ολλανδία; Ίσως να πρέπει να το ξανασκεφτείτε - Ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

  •  06.01.2026 - 12:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα