Τυχικός: Διεκδικεί πίσω την Μητρόπολη Πάφου - Πρόθεση να καταφύγει στα δικαστήρια

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, η έδρα τού παραχωρήθηκε νόμιμα και κατόπιν εκλογικής διαδικασίας από το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Πάφου.

Στην επιστολή του, ο Μητροπολίτης εκφράζει αρχικά τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και ακολούθως τους ενημερώνει για την απόφασή του να κινηθεί νομικά, επιδιώκοντας —μέσω των προβλεπόμενων από τον νόμο διαδικασιών— την αποκατάσταση της θέσης του.

Η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου και μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν αναμένεται ότι θα είναι και το θέμα του Τυχικού όπως και η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου για αλλαγή του καταστατικού χάρτη ώστε οι Μητροπολίτες και Επίσκοποι να εκλέγονται από την Ιερά Σύνοδο και ο Αρχιεπίσκοπος από τον λαό.