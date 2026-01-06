Είχατε πάντα το όνειρο να ζήσετε στην Ιταλία; Ιδού η ευκαιρία - Σε αυτή την πόλη σας πληρώνουν το νοίκι

Το Radicondoli, ένα μικρό χωριό δυτικά της Σιένα, είναι η τελευταία ιταλική κοινότητα που αναζητά νέους κατοίκους, προσπαθώντας να ανακόψει τη μακροχρόνια πληθυσμιακή συρρίκνωση. Σε απόσταση περίπου μίας ώρας από τη Φλωρεντία, η καλοδιατηρημένη αυτή μεσαιωνική πόλη προσφέρει οικονομικά κίνητρα τόσο σε ενοικιαστές όσο και σε αγοραστές κατοικιών, χωρίς να συμμετέχει στα γνωστά προγράμματα «σπιτιών του ενός ευρώ».

View this post on Instagram A post shared by Ufficio Turistico Radicondoli (@visitradicondoli)

Αυθεντική Τοσκάνη με θέα και κρασί

Με ιστορία άνω των 1.000 ετών, το Radicondoli διατηρεί αναλλοίωτο τον μεσαιωνικό του χαρακτήρα: λιθόστρωτα σοκάκια, κεραμοσκεπές και ίχνη παλιών οχυρώσεων συνθέτουν το σκηνικό. Χτισμένο πάνω από τις πεδιάδες της Σιένα, προσφέρει πανοραμική θέα σε χωράφια, δάση και ελαιώνες, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται κάστρα και οινοποιεία που συμπληρώνουν την αυθεντική εμπειρία της Τοσκάνης.

Σύμφωνα με το CNN Travel, ο δήμαρχος Francesco Guarguaglini έχει δεσμεύσει για φέτος πάνω από 400.000 ευρώ, με στόχο την προσέλκυση νέων μόνιμων κατοίκων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιχορηγήσεις για αγορά κατοικίας, οικονομική στήριξη φοιτητών και επιδοτήσεις για χρήση πράσινων μορφών ενέργειας.

Παράλληλα, ο δήμος καλύπτει το 50% του ενοικίου για τα δύο πρώτα χρόνια σε όσους υποβάλουν αίτηση έως τον Δεκέμβριο του 2025 και εγκατασταθούν στις αρχές του 2026. Οι αγοραστές δεσμεύονται να παραμείνουν στο χωριό για τουλάχιστον 10 χρόνια, ενώ οι ενοικιαστές για τέσσερα.

Από την έναρξη του προγράμματος το 2023, περίπου 60 νέοι κάτοικοι έχουν ήδη μετακομίσει στο Radicondoli, προσφέροντας σημαντική ανάσα σε μια κοινότητα που μέσα σε έναν αιώνα είδε τον πληθυσμό της να μειώνεται από 3.000 σε μόλις 966 άτομα. Σήμερα, περίπου 100 από τα 450 σπίτια παραμένουν κενά.

Σε αντίθεση με άλλες περιοχές που διαθέτουν εγκαταλελειμμένα ακίνητα σε συμβολικές τιμές, το Radicondoli τονίζει ότι τα σπίτια του διατηρούν την εμπορική τους αξία. Πολλά είναι ήδη κατοικήσιμα ή σε καλή κατάσταση, γεγονός που απαλλάσσει τους νέους ιδιοκτήτες από εκτεταμένες ανακαινίσεις.

Οι ιταλικές πόλεις που αναζητούν νέα ζωή

Σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κτιρίων της Ιταλίας, στη χώρα υπάρχουν περίπου 8,5 εκατομμύρια αχρησιμοποίητα ακίνητα, από εξοχικές κατοικίες έως σπίτια χωρίς παροχές ή επίσημη φορολογική καταγραφή.

Το Radicondoli αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα. Σε ολόκληρη την Ιταλία, πολλές μικρές πόλεις και χωριά επιχειρούν να αναγεννηθούν.

Στην Τοσκάνη, οι περιφερειακές αρχές προσφέρουν μεταξύ 10.000 και 30.000 ευρώ σε όσους επιθυμούν να αγοράσουν κατοικίες σε χωριά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους. Στη Σικελία, πόλεις όπως η Sambuca και η Mussomeli συνεχίζουν να διαθέτουν αχρησιμοποίητες κατοικίες σε συμβολικές τιμές, με τους αγοραστές να υποχρεούνται να ανακαινίσουν τα ακίνητα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Παρόμοια προγράμματα έχουν αναπτυχθεί και σε περιοχές της Σαρδηνίας, των Απεννίνων και αλλού.

Πολλοί από όσους υποβάλλουν αίτηση για αυτά τα προγράμματα λένε ότι η απόφαση συχνά εξαρτάται από το κόστος. Καθώς οι τιμές των ακινήτων ανεβαίνουν στα ύψη σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, το όνειρο της ιδιοκτησίας μερικές φορές φαίνεται απρόσιτο. Άλλοι επισημαίνουν τον χώρο ή την ευκαιρία να χτίσουν το σπίτι των ονείρων τους σε μια όμορφη τοποθεσία.

Για όσους σκέφτονται να μετακομίσουν στην ιταλική ύπαιθρο, είτε για λόγους κόστους είτε για μια καλύτερη ισορροπία στη ζωή τους, το Radicondoli προσφέρει έναν ελκυστικό και ρεαλιστικό τρόπο να το κάνουν.