Βενεζουέλα και Κούβα δημοσιοποιούν τα ονόματα 55 στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο

 06.01.2026 - 21:06
Η Κούβα δημοσιοποίησε σήμερα τα ονόματα 32 στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιχείρησης στο Καράκας για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, λίγο αφότου ο στρατός της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τον θάνατο 23 στρατιωτικών.

Η Αβάνα, σύμμαχος του Καράκας, είχε ανακοινώσει ότι 32 μέλη των κουβανικών υπηρεσιών ασφαλείας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής εφόδου και έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα ονόματα και τους βαθμούς τους στον επίσημο Τύπο.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο Cubadebate, 21 ήταν μέλη του υπουργείου Εσωτερικών, εκ των οποίων τρεις ανώτεροι αξιωματικοί (δύο συνταγματάρχες και ένας αντισυνταγματάρχης), ενώ οι άλλοι 11 ήταν μέλη των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων, στην πλειονότητά τους στρατιώτες.

Το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος ήταν 67 ετών και το νεότερο 26 ετών, διευκρινίζεται.

 

 

 
 
 
Οι αρχές της Βενεζουέλας δεν είχαν ακόμη δημοσιεύσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων της επίθεσης.

Στον λογαριασμό στο Instagram του στρατού της Βενεζουέλας δημοσιεύτηκαν σήμερα οι αναγγελίες θανάτου 23 στρατιωτικών, μεταξύ των οποίων πέντε ναύαρχοι, 16 λοχίες διαφόρων βαθμίδων και δύο στρατιώτες.
Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας Βλαντίμιρ Παντρίνο είχε δηλώσει την Κυριακή ότι οι σωματοφύλακες του Μαδούρο δολοφονήθηκαν «εν ψυχρώ» από τα αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία βομβάρδισαν την πρωτεύουσα και τρείς άλλες πολιτείες για να διευκολύνουν την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο και της πρώτης κυρίας Σίλια Φλόρες.

Η αμερικανική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγες ώρες με περίπου 200 στρατιώτες και 150 αεροσκάφη, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Εκρήξεις, μετά τις οποίες υψώνονταν σύννεφα καπνού και ξεσπούσαν πυρκαγιές, είχαν στόχο το Fuerte Tiuna, το μεγαλύτερο στρατιωτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας, όπου στεγάζονται το υπουργείο Άμυνας και η Στρατιωτική Ακαδημία. Πολύ μεγάλο σε μέγεθος, το Φουέρτε Τιούνα περιλαμβάνει όχι μόνο στρατιωτικά κτίρια αλλά και αστικούς χώρους με κατοικίες για στρατεύματα, όπου ζουν χιλιάδες οικογένειες.

Άλλες εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο συγκρότημα αεροναυπηγικής La Carlota, στρατιωτικό αεροδρόμιο και αεροδρόμιο για ιδιωτικές πτήσεις, στο ανατολικό Καράκας.


Η Κούβα και η Βενεζουέλα διατηρούν από παλιά στενές σχέσεις συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς όπως η άμυνα, η υγεία και η εκπαίδευση, προβλέποντας μεταξύ άλλων την προμήθεια πετρελαίου με αντάλλαγμα την αποστολή γιατρών και εκπαιδευτικών.

Πηγή: protothema.gr

Κοινή συνάντηση με τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ημέρα της τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, στη Λευκωσία.

