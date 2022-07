Παγκόσμια Ημέρα ηπατίτιδας - Τρία εκατομμύρια νέες λοιμώξεις ετησίως

Η 28η Ιουλίου με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά της ηπατίτιδας, με το μήνυμα «Η Ηπατίτιδα δεν μπορεί να περιμένει».

Σκοπός η ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα της ηπατίτιδας, η ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας των ατόμων που έχουν προσβληθεί αλλά και η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση δράσεων που θα οδηγήσουν στην εξάλειψη των σοβαρών αυτών λοιμώξεων.

Η ηπατίτιδα είναι η φλεγμονή του ήπατος (καταστροφή των κυττάρων του συκωτιού) που προκαλείται από διάφορα αίτια (ιογενή, αλκοόλ, αυτοάνοση, ισχαιμική, φαρμακευτική). Η ηπατίτιδα διακρίνεται σε οξεία και χρόνια και μπορεί να οδηγήσει σε ηπατική ανεπάρκεια, κύρωση και σπανιότερα σε καρκίνο του ήπατος.

Υπάρχουν πέντε κύριοι τύποι ιογενούς ηπατίτιδας A, B, C, D και E (Πίνακας 1). Οι πιο συχνές χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες είναι η Β και η C, οι οποίες μαζί προκαλούν ετησίως 3 εκατομμύρια νέες λοιμώξεις και 1.1 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως από κίρρωση ήπατος, ηπατική ανεπάρκεια ή καρκίνο του ήπατος. Ένα άτομο πεθαίνει κάθε 30 δευτερόλεπτα από παθήσεις που σχετίζονται με ιογενή ηπατίτιδα.

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι οι περισσότεροι ασθενείς με ηπατίτιδα βρίσκονται στο “σκοτάδι”, αφού 8 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από την ασθένεια.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιστήμονες έχουν ονομάσει την ηπατίτιδα "σιωπηλή νόσο" και αυτό γιατί τα συμπτώματα εμφανίζονται αρκετά χρόνια αργότερα, με αποτέλεσμα, εξαιτίας της καθυστερημένης διάγνωσης, πολλές φορές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να μην έχουν αποτέλεσμα.

Τρόποι προστασίας που μειώνουν τη πιθανότητα επιμόλυνσης από ηπατίτιδα είναι:

Εμβολιασμός για την ηπατίτιδα Α και Β,

Λήψη προφυλάξεων κατά την σεξουαλική επαφή,

Τήρηση μέτρων ατομικής υγιεινής και προστασίας,

Χρήση βελονών μιας χρήσης.

Οι δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης στη χρόνια ηπατίτιδα Β και C έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η ηπατίτιδα C είναι σήμερα ιάσιμη, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια τα νέας γενιάς φάρμακα άλλαξαν ριζικά το τοπίο στη θεραπεία των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C.

Η εξάλειψη της ηπατίτιδας συνιστά προτεραιότητα για τις πολιτικές του Υπουργείου Υγείας. Στρατηγικός στόχος της χώρας μας, βάση των συστάσεων του ΠΟΥ, μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης είναι σταδιακή διαχείριση της ηπατίτιδας, ο έλεγχος και τελικώς η εκρίζωση της μέχρι το 2030.