«Ο Ντόναλντ Τραμπ έσκιζε και πετούσε έγγραφα στην τουαλέτα του Λευκού Οίκου» – Ο ίδιος το αρνείται

Και πρόκειται για έγγραφα που δεν έπρεπε όχι μόνο να έχει σκίσει και να έχει πετάξει ο Ντόναλντ Τραμπ στην τουαλέτα του Λευκού Οίκου αλλά τα οποία έπρεπε να αρχειοθετούνται!

Τις φωτογραφίες με τα κομματιασμένα έγγραφα δημοσίευσε η Μάγκι Χάμπερμαν, συντάκτρια του πολιτικού τμήματος της εφημερίδας New York Times. Θα συμπεριληφθούν στο «Confidence Man», το υπό έκδοση βιβλίο της για τον Λευκό Οίκο επί των ημερών του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις του ίδιου, οι φωτογραφίες δείχνουν κομματάκια εγγράφων μέσα σε δύο λεκάνες τουαλέτας, με σημειώσεις που έχουν τον χαρακτηριστικό γραφικό του χαρακτήρα.

«Ορισμένοι συνεργάτες (του Τραμπ) ήταν ενήμεροι για τη συνήθειά του αυτή», είπε η Χάμπερμαν στον ειδησεογραφικό site Axios. Επρόκειτο για συνέχεια της «μακράς συνήθειας του Τραμπ να κάνει κομματάκια έγγραφα που όφειλαν να φυλάσσονται και να αρχειοθετούνται», πρόσθεσε η ρεπόρτερ των NYT.

Σύμφωνα το ρεπορτάζ του Axios, η μία φωτογραφία είναι τραβηγμένη σε τουαλέτα στον Λευκό Οίκο και η δεύτερη σε χώρα του εξωτερικού όπου είχε ταξιδέψει ο πρώην πρόεδρος.

NEW: Here are photos that the NY Times’ Maggie Haberman obtained from a White House source showing documents with Trump’s handwriting on them — in two different toilets. Trump reportedly flushed both sets of documents repeatedly. This contradicts his repeated denials. pic.twitter.com/fn1SjOFxDW