Μπαράζ εκρήξεων σε ρωσική αεροπορική βάση στην Κριμαία - Βίντεο

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν επίσης καπνό να υψώνεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 12 εκρήξεις, γύρω στις 15:30 (τοπική ώρα) σήμερα το απόγευμα.

📽️ Explosion reported at military airfield near occupied Novofedorivka, #Crimea . #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/l2k9COVuXU

Πληροφορίες του Ria Novosti, θέλουν τον διοικητή της περιφέρειας, Σεργκέι Ακσένοφ να έχει εγκαταλείψει την περιοχή.

One more video of explosions at a military airfield in #Novofedorivka, in #Russia|n-occupied #Crimea, south #Ukraine:



pic.twitter.com/ENzaPlZ5Sj