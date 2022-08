Αδιανόητο έγκλημα στη Βρετανία: Σκότωσε τη γυναίκα του την πρώτη νύχτα του γάμου και την μετέφερε νεκρή σε βαλίτσα

Στον δράστη έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης 21 ετών.

Η υπόθεση αυτή της συζυγοκτονίας θεωρείται από τις πιο στυγνές των τελευταίων ετών.

Η σορός της 52χρονης Ντον Γουόλκερ, που ήταν γιαγιά, εντοπίστηκε τέσσερις ημέρες αφότου παντρεύτηκε τον Τόμας Νατ, τον Οκτώβριο του περασμένου έτους

Όπως έγινε γνωστό στη δικαστική αίθουσα, ο θύτης έβαλε το πτώμα σε μια ντουλάπα προτου το μεταφέρει στη βαλίτσα.

Μάλιστα, προχώρησε σε αποσύνθεση του άψυχου σώματος σπάζοντας τα κόκαλα για να βάλει τη νεκρή γυναίκα στη βαλίτσα.

Chilling CCTV shows Thomas Nutt disposing of the body of his wife, Dawn Walker, after killing her on the night of their wedding.



The 46-year-old was sentenced for life with a minimum term of 21 years.



