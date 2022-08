Σάνα Μάριν: Νέος «πονοκέφαλος» για τη Φινλανδή πρωθυπουργό- Διέρρευσε βίντεο όπου χορεύει με μοντέλο

Στο βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail φαίνεται η κυρία Μάριν να χορεύει πολύ στενά με την 33χρονη Σαμπίνα Σαρκά.

Το βίντεο τραβήχτηκε στην κατάμεστη πίστα ενός νυχτερινού κέντρου όπου η πρωθυπουργός βιντεοσκοπήθηκε επίσης να χορεύει στενά με τον Φινλανδό τραγουδιστή Olavi Uusivirta.

Η πρώην βασίλισσα της ομορφιάς Σαρκά - η οποία εκπροσώπησε τη Φινλανδία στον διαγωνισμό Μις Κόσμος το 2012 - έχει εμφανιστεί σε πολυάριθμα τηλεοπτικά ριάλιτι στη Φινλανδία και τώρα υποστηρίζει τον εαυτό της ως influencer στα social media με 90.000 ακόλουθους στο Instagram.

Η ίδια είχε αποκαλύψει πριν από μόλις έξι ημέρες ότι είχε χωρίσει με τον σύζυγό της Όσι Κιβιμάκι, με τον οποίο παντρευτεί στην Ελλάδα το 2019.

Το νέο βίντεο τραβήχτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς το φως της ημέρας φαίνεται ήδη από το μπαλκόνι της βεράνταςστο μοντέρνο νυχτερινό κλαμπ Klubi του Ελσίνκι.

Διχασμός

Ήδη τα πρώτα βίντεο προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή της χώρας, με τους επικριτές της 36χρονης επικεφαλής της κυβέρνησης την κατηγορούν για «ανάρμοστη συμπεριφορά» και τους υποστηρικτές της να υπεραμύνονται του δικαιώματός της να χορεύει και να διασκεδάζει.

Η ίδια εξέφρασε τη θλίψη της για το γεγονός ότι ήλθαν στη δημοσιότητα ιδιωτικές της στιγμές, τονίζοντας ότι ουδέποτε επηρεάστηκε η ικανότητα εκτέλεσης των επίσημων καθηκόντων της.

Απέναντι σε κατηγορίες και υπόνοιες για χρήση απαγορευμένων ουσιών στο ιδιωτικό πάρτι όπου διασκέδαζε με φίλους της το περασμένο Σάββατο, η Σάνα Μάριν ανακοίνωσε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή ότι υποβλήθηκε εθελοντικά σε τεστ ναρκωτικών και αναμένει τα αποτελέσματα σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας.

Μιλώντας από την επίσημη κατοικία της στο Ελσίνκι και δεχόμενη καταιγισμό ερωτήσεων, η Σάνα Μάριν επανέλαβε ότι ουδέποτε έχει κάνει χρήση ναρκωτικών και «δεν διέπραξε τίποτα παράνομο» -αποκρούοντας την κριτική που έχει δεχθεί για το επίμαχο βίντεο με την ίδια να χορεύει, να πίνει και να διασκεδάζει σε πάρτι που είχε διοργανωθεί σε ιδιωτική κατοικία.

«Τις τελευταίες ημέρες διατυπώθηκαν σοβαρές δημόσιες κατηγορίες ότι βρέθηκα σε έναν χώρο όπου γινόταν χρήση ναρκωτικών ή ότι εγώ η ίδια έκανα χρήση», είπε η Μάριν στη συνέντευξη Τύπου. «Θεωρώ πολύ σοβαρές αυτές τις κατηγορίες και, μολονότι θεωρώ άδικο το αίτημα να υποβληθώ σε τεστ για ανίχνευση ναρκωτικών, για τη νομική προστασία μου και για να ξεκαθαρίσω τυχόν αμφιβολίες, έκανα το τεστ σήμερα και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε περίπου μία εβδομάδα», δήλωσε.

Αφού κυκλοφόρησε το πρώτο βίντεο, μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού, αλλά και πολιτικοί της αντιπολίτευσης, ζητούσαν από τη Μάριν να υποβληθεί στο τεστ. Η ίδια είπε από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών και δεν είδε κανέναν να κάνει χρήση στο πάρτι όπου παρέστη.

«Ούτε στην εφηβεία μου, είχα κάνει χρήση οποιαδήποτε ναρκωτικής ουσίας» επισήμανε η Φινλανδή πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι υποβλήθηκε σε τέστ ακριβώς για να αποκρούσει τις όποιες υπόνοιες -καθώς υπήρξαν αναφορές ότι στο βίντεο συμμετέχοντες στο πάρτι κάνουν αναφορά στη λέξη που παραπέμπει στην κοκαΐνη.

Αν και πολλοί είναι αυτοί που επαινούν τη Μάριν γιατί συνδυάζει την απαιτητική εργασία της με τη δραστήρια ιδιωτική ζωή της, άλλοι αμφισβητούν την απόφασή της να επιτρέψει να την βιντεοσκοπήσουν, ακόμη και αν της υποσχέθηκαν ότι τα βίντεο προορίζονταν μόνο για ιδιωτική χρήση.

Σε περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη βρίσκεται σε αναταραχή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Μάριν επικρίθηκε επίσης με το σκεπτικό ότι η συμμετοχή της στο πάρτι θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά της να εκτελέσει γρήγορα τα καθήκοντά της σε περίπτωση κρίσης.

«Αν υπήρχε κατάσταση κρίσης θα το γνώριζα πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου», είπε στους δημοσιογράφους σήμερα, προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι καλά εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε στρατιωτική κρίση που θα επηρέαζε τη χώρα.

Σε επίμονα δημοσιογραφικά ερωτήματα εάν θα είχε τη διαύγεια να λάβει άμεσα κυβερνητικές αποφάσεις εφόσον ήταν απαραίτητο, η Φινλανδή πρωθυπουργός, υπογράμμισε:

«Δεν θυμάμαι ούτε μία φορά που να υπήρξε μία ξαφνική κατάσταση μέσα στη νύχτα και έπρεπε να μεταβώ στο Παλάτι του Κρατικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι η ικανότητά μου να λειτουργώ ήταν πολύ καλή, και δεν υπήρχαν προγραμματισμένες συναντήσεις την ημέρα του πάρτι».

Σύμφωνα με φινλανδικά μέσα ενημέρωσης, την Σάνα Μάριν πλαισιώνουν στο πρώτο βίντεο η καλλιτέχνις και η αδελφή της Άννα, η φωτογράφος και influencer Γιανίτα Αούτιο, η παρουσιάστρια Τίνι Βίλκστρομ, η τρομπετίστα Ιλόνα Ιλικόρπι, η παρουσιάστρια του ραδιοφώνου Καρολίνα Τουόμινεν, η στυλίστρια Βέσα Σίλβερ και η βουλεύτρια Ιλμάρι Nούρμινεν του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Φινλανδής πρωθυπουργού.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd