Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος: Η πάθηση που αυξάνει 77% τον κίνδυνο – Η σωτήρια παρέμβαση

Ένα βήμα πιο κοντά στον έγκαιρο εντοπισμό των ασθενών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να πεθάνουν από αιφνίδιο καρδιακό θάνατο βρίσκονται ερευνητές του Καρδιολογικού Ινστιτούτου Smidt στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

Οι επιστήμονες για να εντοπίσουν τους ευάλωτους ασθενείς χρησιμοποίησαν ένα πολυγονικό σκορ κινδύνου που έχει αποδειχθεί ήδη χρήσιμο στην πρόγνωση της στεφανιαίας νόσου. Ωστόσο είναι η πρώτη φορά που τεκμηριώνεται ποιοι ασθενείς με στεφανιαία νόσο διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύονται στο Journal of the American College of Cardiology, οι ασθενείς με στεφανιαία νόσο αλλά χωρίς σοβαρή εξασθένηση της καρδιακής λειτουργίας έχουν το υψηλότερο πολυγονικό σκορ κινδύνου, δηλαδή 77% αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

Εν αντιθέσει με το έμφραγμα μυοκαρδίου που συνήθως προκαλείται από την αθηροσκλήρωση των στεφανιαίων αρτηριών και την μειωμένη ροή αίματος προς τον καρδιακό μυ, ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος συνήθως συμβαίνει λόγω ξαφνικής δυσλειτουργίας στην ηλεκτρική λειτουργία της καρδιάς που με τη σειρά της επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα τροφοδοσίας του οργάνου με αίμα. Οι ασθενείς συνήθως δεν εμφανίζουν κανένα απολύτως ή κάποιο μικρό σύμπτωμα και ο θάνατος επέρχεται εντός ολίγων λεπτών αν δεν τύχουν άμεσης ιατρικής παρέμβασης.

Η στεφανιαία νόσος θεωρείται η κυρία αιτία του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Σύμφωνα δε με νέα στοιχεία ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος συμβαίνει στο 70% των ασθενών με στεφανιαία νόσο που δεν πληρούν τα κριτήρια για εμφυτεύσιμο απινιδωτή.

Οι ειδικοί του Καρδιολογικού Ινστιτούτου Smidt πιστεύουν ότι μέσω του πολυγονικού σκορ κινδύνου θα μπορούν να εντοπίσουν εγκαίρως τους ασθενείς με στεφανιαία νόσο που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου και θα τους προσφέρουν τις αποτελεσματικότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις – όπως ο απινιδωτής – για την προστασία της υγείας τους.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr