Τρομακτικό ατύχημα με 16 τραυματίες σε λούνα παρκ στην Ινδία - Δείτε βίντεο

Σε βίντεο που έχουν καταγράψει αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται η στιγμή του ατυχήματος εξαιτίας του οποίου τουλάχιστον 16 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο η πτώση σημειώθηκε από ύψος περίπόυ 25 μέτρων.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αρκετοί από τους τραυματίες χτύπησαν στο κεφάλι και στον αυχένα. Κατά τις ίδιες πηγές υπάρχουν καταγγελίες για ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο επίμαχο παιχνίδι.

Μετά το ατύχημα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις με τις τοπικές αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

At least 16 hospitalized after an amusement ride accident in India.



pic.twitter.com/zLOeqKGQyB