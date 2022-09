Τα συλλυπητήρια του ΠτΔ μετά τον θάνατο της Ελισάβετ - «Οι σκέψεις μας είναι με τη βασιλική οικογένεια και τον λαό του ΗΒ»

«Προσφέρουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές οι σκέψεις μας είναι με τη Βασιλική Οικογένεια και τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου», έγραψε στο Twitter ο ΠτΔ.

Δείτε το tweet του ΠτΔ:

We offer our most sincere condolences for the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



At these difficult times our thoughts are with the @RoyalFamily and the people of the United Kingdom.