Έφτασε στο Λονδίνο ο νέος βασιλιάς - Απόψε θα απευθύνει σύντομο διάγγελμα στον βρετανικό λαό

Πάνω από 150.000 άνθρωποι παρακολουθούσαν την προσγείωση του Καρόλου στο RAF Northolt.

Έντονο ενδιαφέρον φαίνεται ότι συγκεντρώνει ο νέος βασιλιάς Κάρολος, που ανέλαβε καθήκοντα με τον θάνατο της μητέρας του. Η πτήση του από τη Σκωτία με προορισμό το Λονδίνο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πάνω από 150.000 ανθυρώπων, στο FlightRadar24.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, 153.000 χρήστες παρακολουθούσαν την πτήση KRH20R την ώρα της προσγείωσης στη βάση της στο Northolt στις 13:35 (τοπική ώρα, 15:35 ώρα Κύπρου).

BREAKING: King Charles III has arrived at Aberdeen International Airport ahead of boarding a private flight to London with Queen Consort Camilla.



Latest: https://t.co/8AFWhoW82a



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/87ebVXlCHF