Δελφίνια: «Δαμάζουν» τα κύματα παρέα με σέρφερ

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο που έχει διαμοιραστεί πολλές φορές στο Twitter, τα δελφίνια ακολουθούν τον ρυθμό του εξαιρετικού σέρφερ και προσφέρουν ένα μοναδικό θέαμα.

Σε άλλο βίντεο, που τραβήχτηκε στην Αυστραλία, στα πεντακάθαρα νερά κοντά στο Εσπεράνς στη δυτική πλευρά της χώρας, τα πανέξυπνα θηλαστικά δεν έχουν την ανάγκη να μιμηθούν σέρφερ αφού επιλέγουν το παιχνίδι με τα κύματα από μόνα τους. Και πάλι οι εικόνες εντυπωσιάζουν.

Dolphins surfing waves in crystal clear waters off the coast of Esperance, Western Australia.



Credit: Jaimen Hudsonpic.twitter.com/bMZWTEXNEc