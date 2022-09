Βασίλισσα Ελισάβετ: Μέχρι και 6 ώρες αναμονή για το προσκύνημα στη σορό της στο Εδιμβούργο - Δείτε live

Η σορός της Βασίλισσας Ελισάβετ μεταφέρθηκε χθες, Δευτέρα, στο Εδιμβουργο, στον καθεδρικό ναό του Σεντ Τζάιλς - του Αγίου Αιγιδίου όπως είναι το ελληνικό του όνομα. Τη σιωπηλή νεκρική πομπή, διάρκειας 20 λεπτών, συνόδευαν πεζή τα τέσσερα παιδιά της βασίλισσας με πρωτοστατούντα τον πρωτότοκο γιο της. Μάλιστα ο βασιλιάς Κάρολος Γ' έφερε τη στολή του αρχιστρατήγου.

Η νεκροφόρα πλαισιώνονταν από δύο αγήματα. Το Βασιλικό Λόχο των Τοξοτών -πρόκειται για την βασιλική φρουρά της Σκωτίας- και το Βασιλικό Σύνταγμα της Σκωτίας. Δεξιά και αριστερά του δρόμου από τον οποίο πέρασε είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου ενώ ανά ένα λεπτό ακούγονταν κανονιοβολισμοί από το κάστρο του Εδιμβούργου.

Όταν το φέρετρο έφτασε στο ναό τοποθετήθηκε πάνω του το Στέμμα της Σκωτίας και ακολούθησε η προγραμματισμένη δοξολογία. Εκεί θα παραμείνει μέχρι τις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) ώστε να έχουν την ευκαιρία, όσοι το επιθυμούν, να αποτίσουν φόρο τιμής στην μακροβιότερη μονάρχη της βρετανικής ιστορίας. Ήδη δεκάδες χιλιάδες πολιτών έχουν περάσει για να χαιρετίσουν την εκλιπούσα ενώ άλλοι τόσοι αναμένονται μέσα στην ημέρα. Είναι χαρακτηριστικό πως η αναμονή στην ουρά έχει φτάσει ως και τις έξι ώρες.



Δείτε live εικόνα:



Όσον αφορά τον βασιλιά, σήμερα θα ταξιδέψει στο Μπέλφαστ την πρωτεύουσα της βόρειας Ιρλανδίας, στο πλαίσιο των ταξιδιών που πρέπει να κάνει ως νέος μονάρχης σε όλες τις χώρες που απαρτίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι θα μιλήσει στο τοπικό κοινοβούλιο ενώ το απόγευμα, μαζί με τη σύζυγο του, θα επισκεφτεί τον καθεδρικό ναό της Αγίας 'Αννας για να παρακολουθήσει δοξολογία προς τιμήν της μητέρας του. Μετά το πέρας της δοξολογίας θα επιστρέψει στο Λονδίνο.

The Duke of Hamilton places the Crown of Scotland on the coffin of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/WT7EHXXAqP — Royal Central (@RoyalCentral) September 12, 2022

Αργά το βράδυ σήμερα η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ θα μεταφερθεί αεροπορικώς, με αεροσκάφος της RAF, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Νόρθχολντ του δυτικού Λονδίνου. Θα την συνοδεύει η πριγκίπισσα 'Αννα, κόρη της βασίλισσας, και ο ηγούμενος του βασιλικού παρεκκλησίου της Σκωτίας, αιδεσιμότατος Ντέιβιντ Φέργκιουσον.



Η πτήση αναμένεται να διαρκέσει 50 λεπτά. Την σορό θα υποδεχθεί άγημα της Βασιλικής Αεροπορίας και γύρω στις 9 ώρα Ελλάδος θα αναχωρήσει οδικώς για το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Εκεί θα την υποδεχθεί το άγημα της Φρουράς του Βασιλιά παρουσία του Βασιλιά Καρόλου Γ', της συζύγου του και άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας.

The King, the Princess Royal, the Earl of Inverness and the Earl of Forfar have arrived to form a vigil at the coffin of their late mother Queen Elizabeth. pic.twitter.com/opqEG8iMfp — Royal Central (@RoyalCentral) September 12, 2022

Το φέρετρο θα τοποθετηθεί στην αίθουσα Bow Row του Μπάκιγχαμ για να έχει την ευκαιρία το προσωπικό του παλατιού να πει το τελευταίο του αντίο στην βασίλισσα.

Το φέρετρο θα μεταφερθεί πάνω σε κιλλίβαντα συνοδεία στρατιωτικού αγήματος. Θα το συνοδεύουν επίσης συγγενείς της βασίλισσας Ελισάβετ. Το λαϊκό προσκύνημα στο βρετανικό κοινοβούλιο θα ξεκινήσει αύριο, Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας και θα ολοκληρωθεί στις 8:30 το πρωί την ημέρα της κηδείας.

NEW: King Charles III has decided that working members of the royal family will be wearing military uniforms during processions for Queen Elizabeth II.



It’s very unlikely that Prince Harry will be seen in uniform, @RoyaNikkhah says. pic.twitter.com/Vz8WI8VLTt — CBS Mornings (@CBSMornings) September 12, 2022



Η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε πως την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το βράδυ, την παραμονή της ταφής, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλη τη χώρα εις μνήμην της βασίλισσας Ελισάβετ.

Την Κυριακή το βράδυ ο βασιλιάς Κάρολος Γ' θα παραχωρήσει δεξίωση σε όλους τους ηγέτες που θα έρθουν να παρακολουθήσουν από κοντά την νεκρώσιμη ακολουθία.

Queen Elizabeth II’s coffin is leaving the Palace of Holyroodhouse for St Giles’ Cathedral.



The National Anthem sounds as Her late Majesty is carried to the hearse. pic.twitter.com/CiqE0O4PzL — Royal Central (@RoyalCentral) September 12, 2022

Δώδεκα ημέρες μετά το θάνατο της βασίλισσας, την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της. Η ημέρα αυτή θα είναι επίσημη αργία. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ με την παρουσία ξένων ηγετών.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η σορός θα μεταφερθεί στο κάστρο του Ουίνδσορ όπου θα λάβει χώρα τελετή στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, εκεί όπου είχε τελεστεί η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου.

Πηγή: protothema.gr