Δέσμευση Τσαβούσογλου: «Η Τουρκία θα συνεχίσει να διεξάγει τις έρευνές της στην Ανατολική Μεσόγειο»

Όπως μετέδωσε, ως έκτακτη είδηση, το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού, "η Τουρκία δεσμεύεται να συνεχίσει να διεξάγει τις σεισμικές ερευνητικές δραστηριότητές της στην Ανατολική Μεσόγειο".

Πρόκειται για δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου που είπε ότι "είναι δικαίωμα και καθήκον μας".

#URGENT Türkiye vows to continue carrying out its seismic exploration activities in Eastern Mediterranean, 'it is our right and duty,' says foreign minister