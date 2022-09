Ανανεώθηκε το “Pretty Little Liars: Original Sin” - Δείτε το teaser

Η πρώτη σεζόν του “Pretty Little Liars: Original Sin” κύλησε καλά σε νούμερα και κριτικές και το HBO Max αποφάσισε να ανανεώσει τη σειρά και για δεύτερη σεζόν.

To “Pretty Little Liars: Original Sin” έκανε ντεμπούτο την Πέμπτη 28 Ιουλίου. Πριν από είκοσι χρόνια, μια σειρά από τραγικά γεγονότα στιγμάτισε την πόλη του Millwood. Σήμερα, μια ομάδα διαφορετικών εφήβων κοριτσιών – οι νέες Pretty Little Liars – βρίσκονται βασανισμένες από έναν άγνωστο και καλούνται να παλέψουν για μια αμαρτία που διέπραξαν οι γονείς τους, αλλά και οι ίδιες, πριν από δύο δεκαετίες.

Δείτε το teaser:

ΠΗΓΗ: watchandchill