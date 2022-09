Μενέντεζ: «Να ενισχύσουμε την άμυνα της Κύπρου απέναντι στην Τουρκία - Χαίρομαι που υπήρξε άρση του εμπάργκο»

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Χαίρομαι λοιπόν που υπήρξε πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις αμυντικές ικανότητες της Κύπρου απέναντι στη συνεχιζόμενη και παράνομη κατοχή του βορείου τμήματος από την Τουρκία.»

Pleased to see the Admin certify Cyprus' eligibility for the export of defense articles. We must bolster Cyprus' ability to defend itself amid Turkey's ongoing & illegal occupation of the north. https://t.co/ahjmB8jG4w