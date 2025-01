EKT: Πέμπτη μείωση για το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης

Μετά την κίνηση αυτή τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθούν σε 2,75%, 2,90% και 3,15% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 5 Φεβρουαρίου 2025.

We cut our key interest rates by 0.25 percentage points.



We are doing this because inflation is developing broadly as we expected and is on track to settle at around our 2% target.



